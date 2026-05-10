Dove vedere in tv Darderi-Paul, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Il mirino è puntato sugli ottavi di finale, ma per raggiungere il traguardo bisogna superare un ostacolo decisamente insidioso. Nel terzo turno del torneo maschile degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi, testa di serie numero 18, affronta lo statunitense Tommy Paul, sedicesimo favorito del tabellone. Il match sarà il quinto in programma sulla BNP Paribas e chiuderà un programma che inizierà alle 11:00.

Il giocatore italiano ha regolato al secondo turno il veterano tedesco Yannick Hanfmann senza eccessivi patemi. Il numero 20 del ranking ATP è però pienamente cosciente che per riuscire ad andare avanti e consolidare la sua scalata nella classifica è necessario alzare sensibilmente il livello delle proprie prestazioni e aumentare la continuità di risultati.

Lo statunitense, dal suo canto, è reduce dalla vittoria ottenuta nei trentaduesimi contro l’australiano Aleksandar Vukic. Paul conduce 2-0 nel bilancio dei confronti diretti grazie ai successi ottenuti nel 2024 al primo turno delle Olimpiadi di Parigi e al primo turno del torneo Masters 1000 di Montreal. Chi passa il turno affronta negli ottavi il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Alexander Blockx.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Paul, terzo turno del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali esatti da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO DARDERI-PAUL ATP ROMA 2026

Domenica 10 maggio

BNP Paribas Arena-dalle 11:00

Casper Ruud (NOR, 23)-Jiri Lehecka (CZE, 11)

Non prima delle 13:00

Jessica Pegula (USA, 5)-Rebeka Masarova (SUI, Q)

A seguire

Naomi Osaka (JPN, 15)-Diana Shnaider (19)

Non prima delle 16:00

Alexandra Eala (PHI)-Elena Rybakina (KAZ, 2)

A seguire

Tommy Paul (USA, 16)-Luciano Darderi (ITA, 18) – Diretta tv Sky Sport

PROGRAMMA DARDERI-PAUL: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport ( canali da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport