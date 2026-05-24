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Dove vedere in tv Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

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1 ora fa

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Per approfondire:
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli / LaPresse

Al termine delle sfide del tabellone cadetto si è materializzato un derby azzurro al Roland Garros 2026 di tennis: il numero 10 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà nel primo turno del main draw il qualificato Andrea Pellegrino.

L’incontro del primo turno in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court 14: nei quattro precedenti, tutti sui circuiti minori, Cobolli si è imposto in tre occasioni.

Il derby azzurro tra Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Lunedì 25 maggio

Court 14 – Dalle ore 11.00

Alex De Minaur (Australia, 8)-Toby Samuel (Gran Bretagna, Q)

A seguire

Tatjana Maria (Germania)-Elise Mertens (Belgio, 23)

A seguire

Kaitlin Quevedo (Spagna, Q)-Leolia Jeanjean (Francia, WC)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia, 10)Andrea Pellegrino (Italia, Q)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

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Diretta live testuale: OA Sport.

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