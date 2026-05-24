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Dove vedere in tv Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming
Al termine delle sfide del tabellone cadetto si è materializzato un derby azzurro al Roland Garros 2026 di tennis: il numero 10 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà nel primo turno del main draw il qualificato Andrea Pellegrino.
L’incontro del primo turno in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court 14: nei quattro precedenti, tutti sui circuiti minori, Cobolli si è imposto in tre occasioni.
Il derby azzurro tra Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Lunedì 25 maggio
Court 14 – Dalle ore 11.00
Alex De Minaur (Australia, 8)-Toby Samuel (Gran Bretagna, Q)
A seguire
Tatjana Maria (Germania)-Elise Mertens (Belgio, 23)
A seguire
Kaitlin Quevedo (Spagna, Q)-Leolia Jeanjean (Francia, WC)
A seguire
Flavio Cobolli (Italia, 10)–Andrea Pellegrino (Italia, Q)
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport.