Definiti gli avversari degli italiani al Roland Garros dalle qualificazioni. Sarà derby per Cobolli

Sei italiani aspettavano di conoscere i propri avversari per il primo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Al termine delle qualificazioni e del successivo sorteggio che ha delineato gli ultimi accoppiamenti mancanti, gli azzurri hanno appreso l’identità dei rivali che si troveranno di fronte in occasione del debutto nella capitale francese.

Flavio Cobolli si presenterà all’appuntamento da numero 14 del mondo e incrocerà Andrea Pellegrino in un derby che si preannuncia molto avvincente. Lorenzo Sonego dovrà invece fare i conti con il sempre insidioso padrone di casa Pierre-Hugues Herbert, mentre Federico Cinà ha superato tre ostici turni preliminari e si è meritato il confronto probante con il quotato statunitense Reilly Opelka (celeberrimo per le sue doti al servizio).

Sul fronte femminile, invece, Lucia Bronzetti ha superato le qualificazioni ed è attesa da un debutto contro una testa di serie, visto che dall’altra parte della rete ci sarà la ceca Marie Bouzkova. Elisabetta Cocciaretto dovrà stare invece molto attenta alla 18enne russa Alina Korneeva.