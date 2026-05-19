LIVE Cobolli-Buse, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca risposte dopo Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Ignacio Buse, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026. Inizia la difesa del titolo del tennista italiano, che esordisce contro il giovane peruviano.

Cobolli cerca risposte dopo Roma. Nel torneo di casa il numero 12 del mondo ha sconfitto Terence Atmane prima di arrendersi a Thiago Agustin Tirante, in una partita condizionata dalle emozioni. In Germania l’italiano vuole proseguire la buona stagione sulla terra rossa, dove ha già raggiunto la finale nel 500 di Monaco di Baviera, dove ha anche sconfitto Alexander Zverev con una partita al limite della perfezione.

L’avversario odierno è il ventiduenne peruviano Ignacio Buse. Grazie al secondo turno raggiunto a Roma, battendo Lorenzo Sonego, il giocatore classe 2004 ha guadagnato 5 posizioni in classifica salendo alla cinquantasettesima posizione, suo nuovo best ranking. Il torneo tedesco di Buse è iniziato dal tabellone cadetto, dove il peruviano ha sconfitto la wild card locale Niels McDonald (6-2, 6-0) ed Hugo Gaston (6-1, 6-2) qualificandosi per il main draw.

Tra i due non ci sono precedenti. L’incontro aprirà il programma sul campo centrale alle 12.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Buse con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!