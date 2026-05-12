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Havk Mladost-Pro Recco oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming
La Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile proseguirà oggi, martedì 11 maggio, alle ore 20.30, quando si terrà a Zagabria, in Croazia, il match della Pro Recco, che farà visita ai padroni di casa croati dell’Havk Mladost.
Il Girone B dei quarti di finale, oltre ai liguri ed ai croati, comprende anche i magiari del Ferencvaros ed i tedeschi della Waspo 98 Hannover, che si incontreranno sempre alla stessa ora a Budapest, in Ungheria: ad italiani ed ungheresi basta un punto per il passaggio alla Final Four.
Il match delle ore 20.30 tra Havk Mladost e Pro Recco, valido per la Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2025-2026
Martedì 11 maggio
20.30 Havk Mladost (Croazia)-Pro Recco (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Arena
PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2025-2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com.
Diretta Live testuale: OA Sport.