Hockey pista: Bassano batte Lodi nella gara-1 delle semifinali scudetto in Serie A1

Parte con il piede giusto Bassano. La squadra veneta ha infatti vinto la gara-1 valida per le semifinali scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, battendo Lodi con il risultato di 2-0 al termine di un match ben indirizzato fin dalla prima ripresa.

Tra le mura amiche l’Ubroker è infatti passata in vantaggio al 13:50 con un tiro di Montigel, per poi trovare il raddoppio sei minuti prima dell’intervallo, complice il timbro di Giuliani. Meno mosso, almeno a livello di reti, il secondo tempo, dove i padroni di casa hanno amministrato il proprio vantaggio, andando vicini al 3-0 grazie ad un tiro diretto non trasformato da Riba Ovejero.

Domani, mercoledì 13 maggio, il programma dei play-off continuerà con la prima sfida che vedrà confrontarsi Trissino contro Valdagno. L’inizio è previsto per le ore 20:45. Ricordiamo invece che le gare-2 si svolgeranno nel fine settimana, precisamente sabato 16 e domenica 17 maggio. Di seguito il tabellino del match

SEMIFINALE, GARA-1 – Martedì 12 Maggio 2026 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – BCC CENTROPADANA AMATORI WASKEN LODI = 2-0 (2-0, 0-0) – Serie 1-0

Ubroker Bassano: Grimalt, Ipinazar F, Montigel, Giuliani, Riba – Scuccato (C), Cardella, Posito, Pozzato, Verona M – All. Bertolucci A

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Faccin – Borregan, Nadini, Giovannetti, Broglia, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 11’10” Montigel (BAS), 18’22” Giuliani (BAS)

Espulsioni: 2° tempo: 0’21” Montigel (2′) (BAS), 7’24” Riba (2′) (BAS) e Nadini (2′) (LOD), 16’39” Borgo (2′) (LOD)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Louis Hyde di Breganze (VI)