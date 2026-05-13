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Internazionali d'ItaliaTennis

Bolelli e Vavassori fiduciosi: “Possiamo giocarcela con tutti”

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11 secondi fa

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori
Bolelli-Vavassori / LaPresse

Pronti a dare battaglia. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno saputo assorbire l’energia del pubblico del Foro Italico per imporsi negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il doppio azzurro, impegnato contro la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dallo statunitense Evan King, ha prevalso in due tie-break sullo score di 7-6 (4) 7-6 (0).

Una partita equilibrata in cui, come spesso accade in questa specialità, sono stati gli episodi a fare la differenza. Bravi i due azzurri a essere stati pronti e lucidi. “Abbiamo lottato come sempre, portando l’energia dalla nostra parte. Il doppio, in definitiva, è questo. Anche oggi abbiamo fatto un po’ di pochino fatica per il campo pesante e l’abbiamo portata a casa col cuore e grazie al pubblico“, ha raccontato Bolelli ai microfoni di Sky Sport.

Noi siamo consapevoli che ce la possiamo giocare contro tutti, il doppio si può giocare su pochi episodi. Avremo il vantaggio di giocare in casa“, ha aggiunto l’emiliano. Nei quarti di finale ci sarà da affrontare il doppio n.1 del seeding, composto dal finlandese Harri Heliövaara e dal britannico Henry Patten.

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Ci si prepara, quindi, a una grande sfida: “Affrontiamo una coppia molto forte, il pubblico ci aiuterà sicuramente“, ha aggiunto Vavassori. Un confronto difficile, in cui due azzurri dovranno esprimere il loro miglior tennis.

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