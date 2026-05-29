Roland Garros 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano velocemente agli ottavi di finale in doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, approdano agli ottavi di finale del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis: gli azzurri superano nel secondo turno la coppia composta dal neozelandese Michael Venus e dall’indiano Yuki Bhambri, battuti con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Agli ottavi per gli azzurri ci sarà la coppia vincente della sfida tra Matej Vocel/Tomas Machac e Marcus Willis/Jakub Paul.

Nel primo set l’equilibrio dura due game, poi la coppia italiana dall’1-1 sale in cattedra e piazza un parziale di 12 punti a 3, con break a quindici nel terzo gioco, che proietta gli azzurri sul 4-1 non pesante. Bolelli e Vavassori difendono il break di margine senza mai offrire occasione di rientro agli avversari, concedendo appena 5 punti al servizio in altrettanti turni, ed incamerando la prima frazione sul 6-3 in 31 minuti.

Nella seconda partita c’è un po’ più di battaglia, ma già nel quinto game si intuisce che la coppia azzurra ha una marcia in più: Venus e Bhambri devono salvare due palle break per portarsi sul 3-2. Agli italiani però, come nel primo set, basta una fiammata per indirizzare la sfida: parziale di 12 punti a 2 tra sesto ed ottavo game, con break a quindici nel settimo gioco, e Bolelli/Vavassori scappano sul 5-3. La coppia italiana lascia per strada soltanto 2 punti sui 22 giocati al servizio nel secondo set, dopo averne vinti 12 consecutivi in avvio, ed al secondo match point certifica il passaggio del turno con il 6-4, maturato in 47 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio della coppia italiana, che non ha mai concesso palle break da inizio torneo, perdendo appena dieci punti al servizio in due match. Gli azzurri oggi chiudono col 90% di punti vinti sulla prima ed il 76% sulla seconda, sfruttando 2 delle 4 palle break avute a disposizione. Bolelli e Vavassori completano l’incontro mettendo a segno 23 vincenti a fronte di soli 7 gratuiti, conquistando 59 dei 100 punti giocati nel complesso.