Cambia ancora il tabellone di Sinner al Roland Garros: salta una testa di serie senza giocare

Dopo l’agevole esordio contro il francese Clement Tabur, Jannik Sinner tornerà in scena al Roland Garros nella giornata di giovedì 28 maggio affrontare l’argentino Juan Manuel Cerundolo nell’incontro di secondo turno. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del mondo, ma dovrà stare attento alla voglia di rivalsa del sudamericano e soprattutto al caldo estremo, visto che calcherà la terra rossa di Parigi alle ore 12.00, quando la temperatura dovrebbe essere intorno ai 30 °C.

In caso di vittoria, il 24enne sfiderà al terzo turno chi avrà la meglio nel confronto tra lo spagnolo Martin Landaluce e il ceco Vit Kopriva, ma è guardando più in là che il potenziale tabellone di Jannik ha subito uno scossone. Una testa di serie è infatti uscita di scena senza giocare: si tratta del monegasco Valentin Vacherot, numero 16 del seeding, che ha dato forfait alla vigilia del confronto con il cileno Alejandro Tabilo.

Il sudamericano ha così staccato il biglietto per il terzo turno dove incrocerebbe il vincente del match tra il paraguayano Vallejo e la giovane promessa francese Kouamé. Jannik Sinner è interessato perché da quello spicchio potrebbe arrivare il suo rivale in una possibile semifinale. Chi emergerà da Tabilo-Vallejo/Kouamé potrebbe sfidare agli ottavi il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 4, favorito contro l’argentino Burruchaga e poi contro uno tra il francese van Assche e lo statunitense Nakashima) e poi ai quarti lo statunitense Ben Shelton (numero 5, il più alto nella sua zona).