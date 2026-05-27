Dove vedere in tv Cobolli-Wu, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà il cinese Yibing Wu al secondo turno del Roland Garros: dopo un esordio vincente nel derby contro Andrea Pellegrino, il tennista italiano proseguirà il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi fronteggiando l’insidioso rivale asiatico, capace di regolare in tre set lo statunitense Marcos Giron. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento contro un avversario che potrebbe creargli dei grattacapi e che sembrava essere in forma.

L’appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Campo 7. Il 24enne, numero 14 del mondo, incrocerà il 26enne numero 92 del ranking ATP. L’unico precedente disputato sul circuito maggiore è in favore dell’azzurro: 7-6(4), 6-1 nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco lo scorso febbraio. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Tien e l’argentino Diaz Acosta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Wu, secondo turno del Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-WU, ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Ore 11.00 Flavio Cobolli vs Yibing Wu

PROGRAMMA COBOLLI-WU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.