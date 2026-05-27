Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo, Roland Garros 2026: ufficiale l’orario, programma, streaming

Jannik Sinner ha esordito con una comoda vittoria al Roland Garros, regolando il padrone di casa Clement Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Il numero 1 del mondo aveva esordito sulla terra rossa di Parigi in prima serata, dunque con temperature miti e sotto la luce artificiale dei riflettori. Per il secondo turno, invece, ci sarà un deciso cambio di programmazione: gli organizzatori non lo hanno tutelato e lo hanno relegato in una fascia oraria pomeridiana, quando farà decisamente calda.

Il fuoriclasse altoatesino affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo alle ore 12.00 di giovedì 28 maggio: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata al Court Philippe Chatrier, il Campo Centrale del secondo Slam della stagione. Il tennista italiano dovrà fare i conti con circa 30 °C e un clima afoso, che potrebbe rappresentare una difficoltà ulteriore sul cammino del nostro portacolori.

Jannik Sinner partirà con tutti i favori del pronostico contro il sudamericano, ma dovrà stare attento a non sottovalutare il suo coetaneo, attuale numero 56 del ranking ATP. L’unico precedente è favorevole al nostro portacolori: primo turno di Wimbledon 2023, dove l’azzurro si impose con un periodico 6-2 senza particolari patemi d’animo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Cerundolo, secondo turno del Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-CERUNDOLO, ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Ore 12.00 Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo

PROGRAMMA SINNER-CERUNDOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.