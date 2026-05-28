LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: esame importante per il romano

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Matteo Berrettini e il francese Arthur Rinderknech, valido per il secondo turno del Roland Garros, unico appuntamento Slam dell’anno sulla terra battuta. Il tennista romano cerca la continuità che non ha ormai da tempo e lo fa in un torneo che non giocava dal 2021, per motivi fisici.

Per raggiungere il secondo turno, Berrettini ha superato all’esordio nella competizione parigina l’ungherese Marton Fucsovic in un match che lo ha visto costretto alla rimonta per 3-1, dopo aver perso il primo set. Per quanto riguarda il padrone di casa, che avrà sicuramente il pubblico dalla sua parte, i problemi al primo turno sono stati davvero pochi visto che ha eliminato con un sonoro 3-0 l’austriaco Jurij Rodionov.

Questo sarà il secondo scontro diretto tra i due tennisti, con il primo che venne disputato allo US Open del 2023, quando Matteo fu protagonista di un infortunio alla caviglia molto grave che lo tenne fuori per diverso tempo e che lo costrinse al ritiro sul 6-4, 5-3 a favore del francese che nel frattempo, da quel momento in poi, è cresciuto a livello di gioco fino all’ingresso nelle migliori venticinque posizioni del mondo.

Il match tra Berrettini e Rinderknech non inizierà prima delle 20.15 e sarà l’ultimo sul programma del Philippe-Chatrier, con la giornata che inizierà alle 12.00 con la sfida tra Jannik Sinner e l’argentino Juan Manuel Cerundolo. A seguire, ci sarà il match tra la statunitense Li e la francese Parry mentre, ad anticipare il romano, saranno la numero uno del mondo Sabalenka e la padrona di casa Jacquemot. Segui l’incontro in Diretta e in Live con OA Sport! Buon divertimento a tutti!