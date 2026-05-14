Interrotta la sfida tra Medvedev e Landaluce a Roma: il punteggio esatto, Sinner osserva

La pioggia continua a essere protagonista in questa edizione 2026 degli Internazionali d’Italia. Anche in una giornata in cui l’arrivo di Giove Pluvio non era previsto, il maltempo ha imposto uno stop durante l’ultimo quarto di finale del singolare maschile tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce.

A sorpresa, il numero 94 del ranking mondiale è avanti nel confronto con l’esperto moscovita. Il classe 2006 spagnolo ha impressionato per qualità di gioco e personalità, mettendo in seria difficoltà il russo fin dalle prime battute. Un primo set praticamente perfetto, nel quale Landaluce ha impedito a Medvedev di entrare in partita, mandando in crisi il piano tattico dell’ex numero uno del mondo. Il 6-1 finale è stato la naturale conseguenza di un dominio netto.

Nel secondo parziale, il top-10 ha provato a reagire, riuscendo a strappare il servizio a Landaluce nel quarto game e concretizzando la terza palla break a disposizione. Il vantaggio, però, è durato pochissimo: il madrileno ha immediatamente ottenuto il controbreak, confermando ancora una volta le sue eccellenti qualità in risposta.

Sul 3-2 in favore di Medvedev nel sesto game del secondo set, con Landaluce al servizio e avanti 40-30, è arrivata la sospensione per pioggia. Un’interruzione breve, che ha comunque costretto i due giocatori a rientrare negli spogliatoi per una decina di minuti, allungando inevitabilmente i tempi del match.

A seguire con interesse questo incontro, nei suoi alloggi, ci sarà anche Jannik Sinner, in attesa di conoscere il nome del suo prossimo avversario in semifinale proprio dall’esito di questa sfida.