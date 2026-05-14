Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten nei quarti di finale del torneo di doppio al Masters 1000 di Roma. Dopo aver regolato Bhambri/Venus e King/Goransson nei primi due turni sulla terra rossa della Capitale, gli azzurri proseguiranno la propria avventura agli Internazionali d’Italia fronteggiando la coppia numero 1 del tabellone.

Impegno decisamente ostico per i padroni di casa, che hanno però avuto la meglio nell’ultimo scontro diretto: la finale del Masters 1000 di Miami andata in scena un paio di mesi fa sul cemento statunitense e risolta dai nostri portacolori per 6-4, 6-2, dopo che avevano perso gli ultimi quattro testa a testa contro uno dei migliori binomi in circolazione a livello internazionale.

L’appuntamento è per venerdì 15 maggio (ore 13.30) alla Supertennis Arena: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata su quel campo, ma bisognerà prestare particolare attenzione a come evolveranno le condizioni meteo, visto che è annunciata una pioggia che potrebbe condizionare il regolamento svolgimento delle partite al Foro Italico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, quarto di finale del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus; garantita la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN, ATP ROMA

Venerdì 15 maggio

Ore 13.30 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara/Henry Patten

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.