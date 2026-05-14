Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Roma? L’assegno diventa ricco. E se vince il torneo… Alcaraz lontanissimo

Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia del tennis, diventando il giocatore con il maggior numero di vittorie consecutive nei Masters 1000: 32 sigilli, uno in più della striscia del serbo Novak Djokovic. Il successo conseguito contro il russo Andrey Rublev ha permesso al fuoriclasse altoatesino di timbrare il nuovo primato ed è valso la qualificazione alla semifinale degli Internazionali d’Italia, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce.

Il numero 1 del mondo ha dettato legge nei quattro Masters 1000 disputati in questa stagione e ora punta al pokerissimo sulla terra rossa di Roma, in modo da presentarsi da imbattuto e con il morale alto al Roland Garros, l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares. Intanto Jannik Sinner ha rafforzato il primo posto nel Prize Money Ranking stagionale, la classifica dei premi elaborata ufficialmente dall’ATP: 5,86 milioni di dollari statunitensi portati a casa grazie agli emolumenti garantiti dagli organizzatori per i risultati conseguiti nei vari tornei. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è fermo a 4,36 milioni di dollari.

Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner per la sua cavalcata a Roma? L’importo per la semifinale è pari a 297.550 euro, ma la cifra è destinata a salire se riuscirà a farsi strada nel corso del fine settimana: con l’eventuale qualificazione all’atto conclusivo si parlerebbe di 535.585 euro, mentre in caso di trionfo l’assegno sarebbe di 1,07 milioni di euro.

MONTEPREMI JANNIK SINNER INTERNAZIONALI D’ITALIA

CON LA SEMIFINALE: 297.550 euro.

CON L’EVENTUALE FINALE: 535.585 euro.

CON L’EVENTUALE VITTORIA: 1.007.165 euro