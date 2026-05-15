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La rivelazione di Jannik Sinner a Maldini su sua mamma: “A un certo punto va via…”

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27 secondi fa

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Per approfondire:
Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Ieri sera la FITP, attraverso un reel su Facebook, ha mostrato le immagini dell’incontro tra Jannik Sinner e l’ex calciatore Paolo Maldini, avvenuto in occasione dell’ATP Masters 1000 di Roma, con uno scambio di battute interessanti su diversi temi.

Inizialmente Sinner ha chiesto a Maldini un’opinione sulla vincitrice della finale della Champions League di calcio, per poi spiegare all’ex calciatore del Milan e della Nazionale come la lunghezza dei match su 5 set negli Slam vada ad influire poi sull’esito finale dell’incontro.

Una delle astanti, poi, ha chiesto a Sinner se la madre fosse a Roma, ed il numero 1 ATP ha risposto in maniera affermativa, per poi svelare che resta fino alla fine soltanto nei match più tranquilli, altrimenti va via quando la tensione diventa troppo alta.

L’INCONTRO TRA SINNER E MALDINI

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