La rivelazione di Jannik Sinner a Maldini su sua mamma: “A un certo punto va via…”

Ieri sera la FITP, attraverso un reel su Facebook, ha mostrato le immagini dell’incontro tra Jannik Sinner e l’ex calciatore Paolo Maldini, avvenuto in occasione dell’ATP Masters 1000 di Roma, con uno scambio di battute interessanti su diversi temi.

Inizialmente Sinner ha chiesto a Maldini un’opinione sulla vincitrice della finale della Champions League di calcio, per poi spiegare all’ex calciatore del Milan e della Nazionale come la lunghezza dei match su 5 set negli Slam vada ad influire poi sull’esito finale dell’incontro.

Una delle astanti, poi, ha chiesto a Sinner se la madre fosse a Roma, ed il numero 1 ATP ha risposto in maniera affermativa, per poi svelare che resta fino alla fine soltanto nei match più tranquilli, altrimenti va via quando la tensione diventa troppo alta.