A che ora la finale dell’ATP di Roma 2026? Dove vederla in tv e streaming in chiaro

L’ultimo atto del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma andrà in scena domenica 17 maggio: il vincente del match tra Luciano Darderi ed il norvegese Casper Ruud affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev.

L’incontro andrà in scena sul Campo Centrale: il programma verrà aperto alle ore 12.00 dalla finale di doppio femminile, seguita, non prima delle ore 14.00, dall’ultimo atto di doppio maschile, ed infine, non prima delle ore 17.00, dalla finale di singolare maschile.

La finale di singolare maschile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Diretta streaming gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Domenica 17 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 12.00

Finale doppio femminile

Non prima delle ore 14.00

Finale doppio maschile

Non prima delle ore 17.00

Finale singolare maschile – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8 HD (8) ed in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.