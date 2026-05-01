Kostyuk in finale a Madrid: “Ho cercato di godermi il momento. Sto benissimo”

Marta Kostyuk, a 23 anni, si regala il risultato più importante della carriera, la finale del torneo WTA 1000 di Madrid. L’ucraina, al termine di una semifinale che rappresenta un’autentica altalena di emozioni, supera la russa naturalizzata austriaca Anastasija Potapova 6-2, 1-6, 6-1. In conferenza stampa Kostyuk ha commentato l’importante risultato ottenuto

Il commento a caldo sul match: “Mi sento benissimo, sono molto contenta della rimonta nel terzo set. Credo che la cosa più importante sia la vittoria e me la sto godendo. Ho provato a cambiare qualcosa nel secondo, ma lei ha iniziato molto bene. Ha annullato quella palla break nel secondo game, che credo sia stato un momento cruciale. Poi, all’inizio del terzo, ho cambiato completamente il mio approccio, e non credo che lei fosse pronta. Quando si è adattata, io ero già in vantaggio“.

Sull’atteggiamento in campo: “Credo che iniziare una partita vincendo aiuti. Anche se perdi il secondo set, sai cosa ha funzionato nel primo e cerchi di ripartire da lì. Ma onestamente non ci penso troppo, cerco solo di vincere le sfide. Si tratta di lottare con grinta. Non mi soffermo sulle statistiche, cerco solo di competere per ogni punto“.

Sulla finale contro la russa Mirra Andreeva: “Finale diversa, avversaria diversa e condizioni diverse. Anche quando ero in difficoltà, mi sono sostenuta e ho cercato di godermi il momento di essere in semifinale in uno dei tornei più importanti. Voglio fare lo stesso sabato. Qualunque cosa accada, sono arrivata in finale. Voglio divertirmi, giocare bene e dare spettacolo. Abbiamo giocato a Brisbane ed è stata una partita molto dura, ma le condizioni qui sono completamente diverse. Lei è una giocatrice molto solida, colpisce la palla con molta forza e ha un ottimo servizio. Sono emozionata di giocare questa partita“.