Superbike, Iker Lecuona è il più veloce nella FP1 del GP di Ungheria e manda un messaggio a Bulega

Iker Lecuona inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale superbike 2026. Sul tracciato del Balaton Park, uno dei più tortuosi del calendario, il pilota spagnolo del team Ducati Aruba ha mandato un messaggio al compagno di scuderia Nicolò Bulega, con la chiara intenzione di fermare il dominio assoluto del pilota emiliano.

Iker Lecuona (Ducati Aruba) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:39.454 con 243 millesimi di vantaggio proprio su Nicolò Bulega (Ducati Aruba). Il leader del campionato si è fermato a 1:39.697 con 19 giri completati. Terza posizione per un’altra moto di Borgo Panigale. Il britannico Sam Lowes (Ducati ELF Marc VDS), infatti, ha messo a segno un 1:39.922 a 468 millesimi di distacco, mentre in quarta posizione troviamo Lorenzo Baldassarri (Ducati Goeleven) con un distacco di 788 millesimi dalla vetta.

Quinta posizione per la prima non-Ducati. Si tratta del britannico Alex Lowes (bimota) che si ferma a 962 millesimi da Lecuona. Per tutti gli altri i distacchi valicano addirittura il secondo. Per esempio Garrett Gerloff (Kawasaki) si è fermato in sesta posizione con un gap di 1.122 dalla vetta, mentre è settimo il portoghese Miguel Oliveira (BMW) a 1.139. Ottavo crono per Yari Montella (Ducati Barni) a 1.314 da Lecuona, quindi nono tempo per il britannico Tarran Mackenzie (Ducati MGM) a 1.428 mentre completa la top10 lo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) a 1.451.

Gli altri italiani. Chiude in 11a posizione il nostro Axel Bassani (bimota) con un distacco di 1.474, alle sue spalle Alberto Surra (Ducati Motocorsa) a 1.507 in 12a posizione. Chiude 13° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.612, quindi 15° Danilo Petrucci (BMW) a 1.842. 17a posizione per Stefano Manzi (Yamaha) a 1.959, quindi 20a per Mattia Rato (Yamaha) a 2.612.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP UNGHERIA SBK 2026

1 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.454 19 147,505 281,3

2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.697 0.243 0.243 19 147,146 279,1

3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.922 0.468 0.225 18 146,815 277,6

4 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’40.242 0.788 0.320 20 146,346 274,8

5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.416 0.962 0.174 17 146,092 277,6

6 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’40.576 1.122 0.160 17 145,860 272,0

7 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.593 1.139 0.017 17 145,835 277,6

8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.768 1.314 0.175 17 145,582 275,5

9 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.882 1.428 0.114 15 145,417 276,9

10 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’40.905 1.451 0.023 20 145,384 276,9

11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.928 1.474 0.023 18 145,351 275,5

12 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.961 1.507 0.033 17 145,304 276,9

13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’41.066 1.612 0.105 17 145,153 278,4

14 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.212 1.758 0.146 14 144,943 279,8

15 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’41.296 1.842 0.084 18 144,823 270,7

16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’41.361 1.907 0.065 18 144,730 272,0

17 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’41.413 1.959 0.052 15 144,656 271,4

18 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.471 2.017 0.058 18 144,573 271,4

19 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 1’41.490 2.036 0.019 18 144,546 275,5

20 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.066 2.612 0.576 20 143,731 270,0

21 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1’42.401 2.947 0.335 20 143,260 275,5

22 92 Y. KUNII JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 1’43.425 3.971 1.024 21 141,842 273,4