Judo, gli italiani nei ranking mondiali: Bellandi unica azzurra sul podio, uomini fuori dalla top10

Ormai ci siamo. Il 15 giugno 2026 si aprirà ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica del judo (che terminerà il 12 giugno 2028) verso la prossima edizione dei Giochi Olimpici, rendendo ogni singolo torneo del circuito maggiore potenzialmente decisivo per la conquista di un determinato pass a cinque cerchi. Il criterio principale per l’assegnazione delle quote olimpiche sarà il ranking, che prende in considerazione tutti i risultati internazionali raccolti nei 24 mesi precedenti.

Le classifiche attuali non hanno alcuna valenza dunque nell’ottica della rincorsa a Los Angeles 2028, anche se sono comunque importanti per stabilire le teste di serie nei vari eventi del World Tour. Andiamo quindi a scoprire la situazione provvisoria dell’Italia nell’IJF World Ranking List aggiornata al 18 maggio, in attesa che entrino nel vivo le qualificazioni olimpiche.

L’azzurra meglio piazzata ad oggi è Alice Bellandi, detentrice del titolo olimpico, mondiale ed europeo nella -78 kg, che occupa la seconda posizione in scia alla tedesca Anna Monta Olek. Nonostante i 1000 punti dell’oro iridato di Abu Dhabi 2024 scaduti questa settimana, Odette Giuffrida resta in quota scendendo dal secondo al quinto posto nella -52 kg.

In top10 anche Asya Tavano, settima nei +78 kg, e Giorgia Stangherlin, decima nei -70 kg, con altre quattro judoka italiane nella top15: Irene Pedrotti 11ma nei -70 kg, Assunta Scutto 15ma nei -48 kg, Carlotta Avanzato 15ma nei -63 kg ed Erica Simonetti 15ma nei pesi massimi. In campo maschile non troviamo invece nessun azzurro tra i migliori 10, con Manuel Lombardo 11° nei -73 kg e altri cinque connazionali (Gennaro Pirelli nei -100, Valerio Accogli ed Elios Manzi nei -66, Leonardo Valeriani e Giovanni Esposito nei -73 kg) che si attestano tra la 15ma e la 17ma posizione.