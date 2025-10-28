Seguici su
Judo

Judo, i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati. Bellandi sul podio, 6 azzurri in top10

3 minuti fa

La prima stagione del nuovo ciclo olimpico sta per volgere al termine quando mancano un Grand Prix (14-16 novembre a Zagabria) e due Grand Slam (28-30 novembre ad Abu Dhabi e 6-7 dicembre a Tokyo) alla conclusione del World Tour 2025 di judo. Il bilancio dell’Italia nei due grandi eventi andati in scena quest’anno è ampiamente positivo, inoltre sono arrivati anche alcuni risultati positivi anche nei vari tornei del circuito maggiore.

In base all’ultimo aggiornamento della World Ranking List, i migliori judoka azzurri in classifica sono le campionesse mondiali di Budapest Alice Bellandi (che è anche oro olimpico in carica) e Assunta Scutto, rispettivamente terza nella -78 kg e quarta nella -48 kg. Presenti nella top10 anche Giorgia Stangherlin (nona nei -70 kg), Manuel Lombardo (9° nei -73 kg), Christian Parlati (9° nei -90 kg) e Gennaro Pirelli (10° nei -100 kg).

Di seguito i ranking mondiali di judo aggiornati al 27 ottobre 2025.

Uomini

-60 kg:

1 NAGAYAMA Ryuju  Japan 4760 points
2 AUGUSTO Michel  Brazil 4656 points
3 BLIEV Ayub  International Judo Federation 4353 points
4 NAKAMURA Taiki  Japan 3950 points
5 MKHEIDZE Luka  France 3850 points
6 AGHAYEV Balabay  Azerbaijan 3356 points
7 SARDALASHVILI Giorgi  Georgia 3206 points
8 VALADIER PICARD Romain  France 3048 points
9 YANG Yung Wei  Chinese Taipei 2701 points
10  1 VERSTRAETEN Jorre  Belgium 2640 points
11  1 SAAEV Iznaur  International Judo Federation 2590 points
12  1 LEE Harim  Republic of Korea 2321 points
13  1 YUSIFOV Ahmad  Azerbaijan 2280 points
14  1 BAYRAMOV Turan  Azerbaijan 2214 points
15  1 CHARON Jonathan  Cuba 2185 points
16  1 SMETOV Yeldos  Kazakhstan 2011 points
17  3 GARRIGOS Francisco  Spain 2000 points
18  1 JEAN Enzo  France 1805 points
19  1 SUFIEV Mehrzod  Tajikistan 1783 points
20  1 JARING Emiel  Netherlands 1776 points

 

Miglior italiano: Andrea Carlino, 49° con 868 punti.

-66 kg:

1 TAKEOKA Takeshi  Japan 5380 points
2 EMOMALI Nurali  Tajikistan 4796 points
3 DZHEBOV Obid  Tajikistan 4220 points
4  1 ABE Hifumi  Japan 3100 points
5  1 PASHAYEV Ruslan  Azerbaijan 2991 points
6 TANAKA Ryoma  Japan 2980 points
7 BOUBA Daikii  France 2910 points
8 CHOPANOV Murad  International Judo Federation 2726 points
9 YONDONPERENLEI Baskhuu  Mongolia 2662 points
10 LIMA Ronald  Brazil 2604 points
11 SAHA Luukas  Finland 2558 points
12 KHYAR Walide  France 2516 points
13 ABDULAEV Ramazan  International Judo Federation 2480 points
14  1 KYRGYZBAYEV Gusman  Kazakhstan 2196 points
15  1 BATTOGTOKH Erkhembayar  Mongolia 2014 points
16  2 LIMA Willian  Brazil 1960 points
17  3 MARGVELASHVILI Vazha  Georgia 1836 points
18  1 YELKIYEV Rashad  Azerbaijan 1835 points
19  1 NUTFULLOEV Abdurakhim  Uzbekistan 1760 points
20  1 VIERU Denis  Republic of Moldova 1718 points
21  4 TILOVOV Mukhriddin  Uzbekistan 1716 points
22 PIRAS Matteo  Italy 1630 points
23 KIM Channyeong  Republic of Korea 1523 points
24 ACCOGLI Valerio  Italy 1496 points

 

-73 kg:

1  1 ISHIHARA Tatsuki  Japan 4500 points
2  1 HEYDAROV Hidayat  Azerbaijan 4176 points
3  1 GABA Joan-Benjamin  France 4041 points
4  3 AHADOV Shakhram  Uzbekistan 4023 points
5 MAMMADALIYEV Rashid  Azerbaijan 3723 points
6 LAVRENTEV Danil  International Judo Federation 3675 points
7  1 CARGNIN Daniel  Brazil 3327 points
8  1 MAKHMADBEKOV Makhmadbek  United Arab Emirates 3311 points
9 LOMBARDO Manuel  Italy 3291 points
10 SHEROV Abubakr  Tajikistan 2886 points
11  1 STUMP Nils  Switzerland 2750 points
12  1 YONEZUKA Jack  United States of America 2732 points
13 SHAVDATUASHVILI Lasha  Georgia 2458 points
14  1 ASADULLOEV Muhiddin  Tajikistan 2255 points
15  1 GJAKOVA Akil  Kosovo 2092 points
16 LAVJARGAL Ankhzaya  Mongolia 1938 points
17 BATZAYA Erdenebayar  Mongolia 1912 points
18 GALSTIAN Karen  International Judo Federation 1870 points
19 ODGEREL Uranbayar  Mongolia 1859 points
20 OSMANOV Adil  Republic of Moldova 1816 points

 

-81 kg:

1 ARBUZOV Timur  International Judo Federation 6035 points
2 LEE Joonhwan  Republic of Korea 4885 points
3 TCKAEV Zelim  Azerbaijan 4265 points
4 GRIGALASHVILI Tato  Georgia 4080 points
5 GAUTHIER DRAPEAU Francois  Canada 4057 points
6 MAKHMADBEKOV Somon  Tajikistan 3712 points
7 CASSE Matthias  Belgium 3438 points
8  1 ALBAYRAK Vedat  Türkiye 2740 points
9  1 TATALASHVILI Nugzari  United Arab Emirates 2663 points
10 NAGASE Takanori  Japan 2650 points
11 OINO Yuhei  Japan 2475 points
12 ESPOSITO Antonio  Italy 2280 points
13 ZHUBANAZAR Abylaikhan  Kazakhstan 2261 points
14  1 DVALASHVILI Zaur  Georgia 2260 points
15  1 RAJABLI Omar  Azerbaijan 2138 points
16  2 TOJIEV Arslonbek  Uzbekistan 1980 points
17 GERBEKOV Askerbii  Bahrain 1979 points
18  1 FALCAO Gabriel  Brazil 1925 points
19  1 OMAROV Gadzhimurad  United Arab Emirates 1910 points
20  1 HOJO Yoshito  Japan 1910 points

 

-90 kg:

1 MURAO Sanshiro  Japan 6125 points
2 HAJIYEV Eljan  Azerbaijan 3651 points
3 TAJIMA Goki  Japan 3480 points
4 MACEDO Rafael  Brazil 3422 points
5 MAISURADZE Luka  Georgia 2958 points
6 FRONCKOWIAK Marcelo  Brazil 2875 points
7 FATIYEV Murad  Azerbaijan 2546 points
8 NGAYAP HAMBOU Maxime-Gael  France 2490 points
9 PARLATI Christian  Italy 2470 points
10  1 TSELIDIS Theodoros  Greece 2378 points
11  1 KALJULAID Klen Kristofer  Estonia 2328 points
12 BEKAURI Lasha  Georgia 2245 points
13 KOPECKY Adam  Czechia 2222 points
14 SHARIPOV Shakhzodxuja  Uzbekistan 2218 points
15  2 KIM Jonghoon  Republic of Korea 2063 points
16  2 MATHIEU Alexis  France 2025 points
17  2 TALIBOV Vugar  Azerbaijan 1847 points
18  2 VARAPAYEU Yahor  International Judo Federation 1841 points
19  3 JABNIASHVILI Giorgi  Georgia 1840 points
20  1 BOZOROV Umar  Uzbekistan 1780 points
21  6 MAJDOV Nemanja  Serbia 1694 points
22  1 SHEROV Erlan  Kyrgyzstan 1557 points
23  2 SAFRANY Peter  Hungary 1526 points
24  2 KAWABATA Komei  Japan 1511 points
25  2 MURTOZOEV Nurbek  Uzbekistan 1482 points
26  2 IGOLNIKOV Mikhail  International Judo Federation 1468 points
27  1 BEDEL Kenny Komi  Italy 1448 points

 

-100 kg:

1 KANIKOVSKIY Matvey  International Judo Federation 5550 points
2 KOTSOIEV Zelym  Azerbaijan 5118 points
3 ARAI Dota  Japan 5080 points
4  1 GONCALVES Leonardo  Brazil 4595 points
5  1 KOSTOEV Dzhafar  United Arab Emirates 4521 points
6 SAVYTSKIY Anton  Ukraine 4323 points
7 MADZHIDOV Dzhakhongir  Tajikistan 3925 points
8  1 SHERAZADISHVILI Nikoloz  Spain 3171 points
9  1 ADAMIAN Arman  International Judo Federation 3119 points
10 PIRELLI Gennaro  Italy 3001 points
11 SULAMANIDZE Ilia  Georgia 2795 points
12 EICH Daniel  Switzerland 2764 points
13 REYES Kyle  Canada 2522 points
14 ELNAHAS Shady  Canada 2220 points
15 VEG Zsombor  Hungary 2209 points
16 FONSECA Jorge  Portugal 2091 points
17 SILVA MORALES Ivan Felipe  Cuba 2066 points
18 CATHARINA Simeon  Netherlands 2039 points

 

+100 kg:

1 TASOEV Inal  International Judo Federation 6000 points
2 TUSHISHVILI Guram  Georgia 4717 points
3 KIM Minjong  Republic of Korea 4360 points
4 RAKHIMOV Temur  Tajikistan 4245 points
5 OTA Hyoga  Japan 3990 points
6 KRPALEK Lukas  Czechia 3736 points
7 KOKAURI Ushangi  Azerbaijan 3386 points
8 BASHAEV Tamerlan  International Judo Federation 3300 points
9 GRANDA Andy  Cuba 3011 points
10 BATCHAEV Denis  International Judo Federation 2860 points
11 BATKHUYAG Gonchigsuren  Mongolia 2798 points
12 RINER Teddy  France 2700 points
13 ENDOVITSKII Valerii  International Judo Federation 2670 points
14 YUSUPOV Alisher  Uzbekistan 2582 points
15 NAKANO Kanta  Japan 2275 points
16 LEE Seungyeob  Republic of Korea 2240 points
17 BALYEVSKYY Yevheniy  Ukraine 2095 points
18 PUUMALAINEN Martti  Finland 2025 points

 

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 94° con 251 punti.

Donne

-48 kg:

1  1 ABUZHAKYNOVA Abiba  Kazakhstan 4596 points
2  1 BABULFATH Tara  Sweden 4398 points
3  1 BOUKLI Shirine  France 4370 points
4  3 SCUTTO Assunta  Italy 4227 points
5 GILIAZOVA Sabina  International Judo Federation 4196 points
6 GANBAATAR Narantsetseg  Mongolia 3453 points
7 KOGA Wakana  Japan 3360 points
8 LABORDE Maria Celia  United States of America 3108 points
9 TSUNODA Natsumi  Japan 3100 points
10 VARGAS LEY Mary Dee  Chile 3087 points
11 KONDO Mitsuki  Japan 3050 points
12 BAVUUDORJ Baasankhuu  Mongolia 2980 points
13  1 MARTINEZ ABELENDA Laura  Spain 2835 points
14  1 HUI Xinran  People’s Republic of China 2775 points
15  1 BEDER Tugce  Türkiye 2505 points
16  1 FERREIRA Natasha  Brazil 2456 points
17  2 COSTA Catarina  Portugal 2353 points
18 PEREZ SOLER Eva  Spain 2336 points
19 STOJADINOV Andrea  Serbia 2112 points
20 VOROBEVA Marina  International Judo Federation 2033 points

 

-52 kg:

1 KRASNIQI Distria  Kosovo 5060 points
2 BALLHAUS Mascha  Germany 4521 points
3 ABE Uta  Japan 4176 points
4 TORO SOLER Ariane  Spain 3925 points
5 LEIVA SANCHEZ Ayumi  Spain 3917 points
6 BUCHARD Amandine  France 3870 points
7 FUJISHIRO Kokoro  Japan 3625 points
8  1 OMORI Kisumi  Japan 3480 points
9  1 GYERTYAS Roza  Hungary 3473 points
10  1 PUPP Reka  Hungary 3236 points
11  3 GIUFFRIDA Odette  Italy 3131 points
12  1 BISHRELT Khorloodoi  United Arab Emirates 2992 points
13  1 PEREIRA Jessica  Brazil 2832 points
14 KELDIYOROVA Diyora  Uzbekistan 2825 points
15 PRIMO Gefen  Israel 2807 points
16  1 PIMENTA Larissa  Brazil 2040 points
17  1 LKHAGVASUREN Sosorbaram  Mongolia 2011 points
18  2 VAN KREVEL Naomi  Netherlands 1994 points
19 GNETO Astride  France 1776 points
20 BEATON Evelyn  Canada 1722 points

 

-57 kg:

1 LIPARTELIANI Eteri  Georgia 5431 points
2 TAMAOKI Momo  Japan 4460 points
3 DEGUCHI Christa  Canada 3800 points
4 BALLHAUS Seija  Germany 3601 points
5 CYSIQUE Sarah Leonie  France 3540 points
6 NASCIMENTO Shirlen  Brazil 3376 points
7 MOKDAR Faiza  France 3356 points
8 PERISIC Marica  Serbia 3354 points
9 FAWAZ Martha  France 3036 points
10 NELSON LEVY Timna  Israel 2863 points
11  1 HUH Mimi  Republic of Korea 2735 points
12  1 LIMA Jessica  Brazil 2602 points
13 FUCHIDA Megumi  Japan 2500 points
14 PARDAYEVA Maysa  Turkmenistan 2474 points
15  1 AMINOVA Shukurjon  Uzbekistan 2297 points
16  2 ESTEVES Mariana  Guinea 2158 points
17 STARKE Pauline  Germany 2089 points
18  1 ZUEVA Irina  International Judo Federation 1988 points
19  2 PULJIZ Ana Viktorija  Croatia 1864 points
20  5 KLIMKAIT Jessica  Canada 1850 points

 

Miglior italiana: Veronica Toniolo, 32ma con 1240 punti.

-63 kg:

1 KAJU Haruka  Japan 5500 points
2 BEAUCHEMIN-PINARD Catherine  Canada 4716 points
3 BOLD Gankhaich  Mongolia 4166 points
4 VAN LIESHOUT Joanne  Netherlands 3800 points
5 SILVA Nauana  Brazil 3513 points
6  1 DEKETER Manon  France 3259 points
7  1 PIOVESANA Lubjana  Austria 3196 points
8 AGBEGNENOU Clarisse  France 3110 points
9 AUCHECORNE Melkia  France 2970 points
10 YAMAGUCHI Kirari  Japan 2930 points
11 OBERAN Iva  Croatia 2793 points
12 FAZLIU Laura  Kosovo 2790 points
13  1 SILVA Rafaela  Brazil 2382 points
14  1 LESKI Andreja  Slovenia 2365 points
15  2 ZACHOVA Renata  Czechia 2331 points
16 KRISTO Katarina  Croatia 2274 points
17 KLIMKAIT Jessica  Canada 2200 points
18 LKHAGVATOGOO Enkhriilen  Mongolia 2075 points
19 DEL TORO CARVAJAL Maylin  Cuba 2062 points
20 KAJZER Kaja  Slovenia 2034 points

 

Migliori italiane: Savita Russo, 30ma con 1458 punti; Carlotta Avanzato, 36ma con 1113 punti.

-70 kg:

1 CVJETKO Lara  Croatia 6110 points
2 BUTKEREIT Miriam  Germany 3918 points
3 COUGHLAN Aoife  Australia 3612 points
4 TANAKA Shiho  Japan 3605 points
5 TSUNODA ROUSTANT Ai  Spain 3289 points
6 OZBAS Szofi  Hungary 3126 points
7 MATIC Barbara  Croatia 3050 points
8 VAN DIJKE Sanne  Netherlands 2952 points
9  1 STANGHERLIN Giorgia  Italy 2758 points
10  1 ERIKSSON Ida  Sweden 2638 points
11 HONDA Mayu  Japan 2556 points
12  1 GAHIE Marie Eve  France 2474 points
13  1 PETERSEN POLLARD Kelly  Great Britain 2432 points
14 TELTSIDOU Elisavet  Greece 2345 points
15 TERADA Utana  Japan 2292 points
16 PINA Tais  Portugal 2276 points
17 PINOT Margaux  France 2239 points
18 FENG Yingying  People’s Republic of China 2205 points
19 SCOCCIMARRO Giovanna  Germany 2128 points
20  1 PEDROTTI Irene  Italy 2080 points

 

-78 kg:

1 SAMPAIO Patricia  Portugal 6126 points
2 OLEK Anna Monta  Germany 5310 points
3 BELLANDI Alice  Italy 4400 points
4 LOBNIK Metka  Slovenia 4338 points
5 REID Emma  Great Britain 3899 points
6 IKEDA Kurena  Japan 3590 points
7 BOEHM Alina  Germany 3400 points
8 MA Zhenzhao  People’s Republic of China 3340 points
9 KIM Minju  Republic of Korea 3142 points
10 LANIR Inbar  Israel 3063 points
11 WAGNER Anna-Maria  Germany 2896 points
12 KURCHENKO Yuliia  Ukraine 2886 points
13 OLAYA Brenda  Colombia 2847 points
14 TCHEUMEO Audrey  France 2508 points
15  1 BRANSER Marie  Guinea 2352 points
16  1 POSVITE Fanny Estelle  France 2150 points
17 FREITAS Beatriz  Brazil 2008 points
18 GIMENES Karol  Brazil 1894 points
19 UMEKI Mami  Japan 1885 points
20 DUDENAITE Migle Julija  Lithuania 1828 points

 

+78 kg:

1 LEE Hyeonji  Republic of Korea 5100 points
2 DICKO Romane  France 4850 points
3 HERSHKO Raz  Israel 4520 points
4 FONTAINE Lea  France 4273 points
5 ARAI Mao  Japan 4203 points
6 KIM Hayun  Republic of Korea 4172 points
7 SOUZA Beatriz  Brazil 3815 points
8 VUKOVIC Helena  Croatia 3447 points
9 KAMPS Marit  Netherlands 3284 points
10  1 AYIMAN Jinesinuer  People’s Republic of China 2932 points
11  1 STARTSEVA Elis  International Judo Federation 2844 points
12 OZTURK Hilal  Türkiye 2820 points
13 TAVANO Asya  Italy 2702 points
14 FUJII Ruri  Japan 2670 points
15 TOLOFUA Julia  France 2445 points
16 NIU Xinran  People’s Republic of China 2343 points
17 ZABIC Milica  Serbia 2105 points
18 MISHINER Yuli Alma  Israel 1906 points
19 STEVENSON Karen  Netherlands 1898 points
20 OZDEMIR Kayra  Türkiye 1876 points
