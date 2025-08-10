Seguici su
Judo

Judo, i ranking mondiali aggiornati. Assunta Scutto la n.1 dei pesi leggeri!

Pubblicato

5 minuti fa

il

Assunta Scutto
Scutto / IJF

Gli eventi più importanti della stagione post-olimpica sono ormai andati in archivio, ma il calendario del World Tour di judo propone ancora sette appuntamenti da qui a fine 2025 oltre ai Mondiali Junior di Lima (5-8 ottobre) che assegnano a loro volta un massimo di 700 punti per le graduatorie internazionali senior. Andiamo nel frattempo a fare un punto della situazione sui migliori judoka italiani nella World Ranking List.

Assunta Scutto, grazie alla conquista della medaglia d’oro nella rassegna iridata di Budapest, si trova in vetta alla classifica mondiale della -48 kg mentre la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi occupa il terzo posto nella -78 kg avendo disputato un solo torneo negli ultimi 12 mesi. Italia che può contare anche su altri due top10, con Manuel Lombardo 9° nella -73 kg e Odette Giuffrida decima nella -52 kg.

Di seguito i ranking mondiali di judo aggiornati al 4 agosto 2025.

Uomini

-60 kg:

1  1 NAGAYAMA Ryuju  Japan 4760 points
2  6 BLIEV Ayub  International Judo Federation 4603 points
3  6 AUGUSTO Michel  Brazil 4278 points
4  3 MKHEIDZE Luka  France 3930 points
5  2 NAKAMURA Taiki  Japan 3600 points
6  4 VALADIER PICARD Romain  France 3298 points
7  1 SARDALASHVILI Giorgi  Georgia 3206 points
8  15 SAAEV Iznaur  International Judo Federation 3170 points
9  6 YANG Yung Wei  Chinese Taipei 2701 points
10  8 AGHAYEV Balabay  Azerbaijan 2666 points
11  1 BAYRAMOV Turan  Azerbaijan 2389 points
12  7 GARRIGOS Francisco  Spain 2370 points
13 REVOL Cedric  France 2230 points
14  3 JARING Emiel  Netherlands 2159 points
15  6 YUSIFOV Ahmad  Azerbaijan 2140 points
16  12 SMETOV Yeldos  Kazakhstan 2011 points
17  2 VERSTRAETEN Jorre  Belgium 1950 points
18  7 CHARON Jonathan  Cuba 1943 points
19  1 SHAMSHADIN Magzhan  Kazakhstan 1865 points
20  6 LEE Harim  Republic of Korea 1831 points
21  5 FUKUDA Yamato  Japan 1792 points

 

Miglior italiano: Andrea Carlino, 47° con 882 punti.

-66 kg:

1 TAKEOKA Takeshi  Japan 5910 points
2  7 EMOMALI Nurali  Tajikistan 4916 points
3  3 DZHEBOV Obid  Tajikistan 4036 points
4  1 CHOPANOV Murad  International Judo Federation 3306 points
5  3 ABE Hifumi  Japan 3100 points
6  9 BOUBA Daikii  France 2915 points
7  4 TANAKA Ryoma  Japan 2630 points
8  2 KHYAR Walide  France 2591 points
9  7 TILOVOV Mukhriddin  Uzbekistan 2531 points
10  35 ABDULAEV Ramazan  International Judo Federation 2480 points
11  1 BATTOGTOKH Erkhembayar  Mongolia 2444 points
12  5 MARGVELASHVILI Vazha  Georgia 2341 points
13  21 LIMA Ronald  Brazil 2325 points
14  3 KYRGYZBAYEV Gusman  Kazakhstan 2316 points
15  4 PASHAYEV Ruslan  Azerbaijan 2301 points
16  12 LIMA Willian  Brazil 2150 points
17  3 SAHA Luukas  Finland 2137 points
18  7 VIERU Denis  Republic of Moldova 1968 points
19  11 YONDONPERENLEI Baskhuu  Mongolia 1962 points
20  31 NUTFULLOEV Abdurakhim  Uzbekistan 1760 points
21  7 YELKIYEV Rashad  Azerbaijan 1673 points
22  1 GARCIA TORNE David  Spain 1646 points
23  10 PIRAS Matteo  Italy 1630 points

 

-73 kg:

1  1 ISHIHARA Tatsuki  Japan 4750 points
2  4 AHADOV Shakhram  Uzbekistan 4280 points
3  1 MAKHMADBEKOV Makhmadbek  United Arab Emirates 4251 points
4  1 LAVRENTEV Danil  International Judo Federation 4105 points
5  7 GABA Joan-Benjamin  France 4046 points
6  5 HEYDAROV Hidayat  Azerbaijan 3970 points
7  4 MAMMADALIYEV Rashid  Azerbaijan 3621 points
8  8 SHEROV Abubakr  Tajikistan 3405 points
9  4 LOMBARDO Manuel  Italy 3291 points
10  8 YONEZUKA Jack  United States of America 2631 points
11  13 CARGNIN Daniel  Brazil 2621 points
12  1 SHAVDATUASHVILI Lasha  Georgia 2588 points
13  4 GJAKOVA Akil  Kosovo 2526 points
14  6 STUMP Nils  Switzerland 2400 points
15  5 GALSTIAN Karen  International Judo Federation 2050 points
16  6 SZEGEDI Daniel  Hungary 2038 points
17  26 LAVJARGAL Ankhzaya  Mongolia 1938 points
18  3 BATZAYA Erdenebayar  Mongolia 1912 points
19  92 ODGEREL Uranbayar  Mongolia 1859 points
20  10 OSMANOV Adil  Republic of Moldova 1816 points
21  44 ASADULLOEV Muhiddin  Tajikistan 1786 points
22  1 ESPOSITO Giovanni  Italy 1698 points

 

-81 kg:

1  5 ARBUZOV Timur  International Judo Federation 6210 points
2  6 TCKAEV Zelim  Azerbaijan 5013 points
3  1 LEE Joonhwan  Republic of Korea 4885 points
4  3 GRIGALASHVILI Tato  Georgia 4080 points
5  3 GAUTHIER DRAPEAU Francois  Canada 4051 points
6  1 MAKHMADBEKOV Somon  Tajikistan 3605 points
7  4 CASSE Matthias  Belgium 3518 points
8  5 TATALASHVILI Nugzari  United Arab Emirates 3093 points
9  9 DVALASHVILI Zaur  Georgia 2690 points
10  3 NAGASE Takanori  Japan 2650 points
11  4 KARAPETYAN David  International Judo Federation 2582 points
12  3 ESPOSITO Antonio  Italy 2524 points
13  17 OINO Yuhei  Japan 2475 points
14  3 ALBAYRAK Vedat  Türkiye 2390 points
15  1 ZHUBANAZAR Abylaikhan  Kazakhstan 2336 points
16  6 RAJABLI Omar  Azerbaijan 2044 points
17  34 TOJIEV Arslonbek  Uzbekistan 1980 points
18  16 GERBEKOV Askerbii  Bahrain 1858 points
19  22 FALCAO Gabriel  Brazil 1820 points
20  10 BOLTABOEV Sharofiddin  Uzbekistan 1702 points

 

-90 kg:

1 MURAO Sanshiro  Japan 6125 points
2  8 HAJIYEV Eljan  Azerbaijan 3651 points
3  5 TAJIMA Goki  Japan 3480 points
4  1 MAISURADZE Luka  Georgia 2958 points
5  1 MACEDO Rafael  Brazil 2816 points
6  7 FRONCKOWIAK Marcelo  Brazil 2690 points
7  7 NGAYAP HAMBOU Maxime-Gael  France 2495 points
8  8 KALJULAID Klen Kristofer  Estonia 2463 points
9 TSELIDIS Theodoros  Greece 2378 points
10  7 MAJDOV Nemanja  Serbia 2324 points
11  10 TALIBOV Vugar  Azerbaijan 2247 points
12  10 BEKAURI Lasha  Georgia 2245 points
13  30 SHARIPOV Shakhzodxuja  Uzbekistan 2221 points
14  8 JABNIASHVILI Giorgi  Georgia 2216 points
15  11 KAWABATA Komei  Japan 2211 points
16  3 FATIYEV Murad  Azerbaijan 2136 points
17  20 KIM Jonghoon  Republic of Korea 2063 points
18  15 IGOLNIKOV Mikhail  Individual Neutral Athletes 2048 points
19  7 MATHIEU Alexis  France 2024 points
20  3 VARAPAYEU Yahor  Individual Neutral Athletes 1986 points
21  3 PARLATI Christian  Italy 1775 points

 

-100 kg:

1  1 KANIKOVSKIY Matvey  International Judo Federation 5900 points
2  8 ARAI Dota  Japan 5430 points
3  3 GONCALVES Leonardo  Brazil 4450 points
4  3 KOTSOIEV Zelym  Azerbaijan 4416 points
5  4 SAVYTSKIY Anton  Ukraine 4403 points
6  7 KOSTOEV Dzhafar  United Arab Emirates 4291 points
7  9 MADZHIDOV Dzhakhongir  Tajikistan 3905 points
8  3 ADAMIAN Arman  Individual Neutral Athletes 3869 points
9  6 SULAMANIDZE Ilia  Georgia 3295 points
10  4 SHERAZADISHVILI Nikoloz  Spain 3191 points
11  9 CATHARINA Simeon  Netherlands 2600 points
12  5 PIRELLI Gennaro  Italy 2511 points
13  5 FONSECA Jorge  Portugal 2508 points
14  1 KORREL Michael  Netherlands 2489 points
15  3 EICH Daniel  Switzerland 2414 points
16  12 ELNAHAS Shady  Canada 2390 points
17  9 REYES Kyle  Canada 2270 points
18  5 SILVA MORALES Ivan Felipe  Cuba 2066 points
19  8 VEG Zsombor  Hungary 1965 points
20  1 WOLF Aaron  Japan 1666 points

 

+100 kg:

1 TASOEV Inal  Individual Neutral Athletes 7000 points
2  1 TUSHISHVILI Guram  Georgia 5062 points
3  1 KIM Minjong  Republic of Korea 4360 points
4  1 RAKHIMOV Temur  Tajikistan 4245 points
5  4 OTA Hyoga  Japan 4235 points
6 BASHAEV Tamerlan  Individual Neutral Athletes 3805 points
7  7 BATCHAEV Denis  International Judo Federation 3266 points
8  2 ENDOVITSKII Valerii  International Judo Federation 3170 points
9  7 KOKAURI Ushangi  Azerbaijan 3079 points
10  3 GRANDA Andy  Cuba 3011 points
11  1 KRPALEK Lukas  Czechia 2976 points
12  8 RINER Teddy  France 2700 points
13  4 NAKANO Kanta  Japan 2625 points
14  6 YUSUPOV Alisher  Uzbekistan 2330 points
15  15 TUROBOYEV Utkirbek  Uzbekistan 2255 points
16  60 BATKHUYAG Gonchigsuren  Mongolia 2098 points
17  2 SNIPPE Jelle  Netherlands 2052 points
18  9 KAZHYBAYEV Yerassyl  Kazakhstan 2037 points
19  6 INANEISHVILI Saba  Georgia 1953 points
20  4 BALYEVSKYY Yevheniy  Ukraine 1951 points

 

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 83° con 339 punti.

Donne

-48 kg:

1  4 SCUTTO Assunta  Italy 5222 points
2  2 ABUZHAKYNOVA Abiba  Kazakhstan 5021 points
3  5 GILIAZOVA Sabina  Individual Neutral Athletes 4946 points
4  1 BABULFATH Tara  Sweden 4286 points
5  1 BOUKLI Shirine  France 4270 points
6  1 KOGA Wakana  Japan 3710 points
7  20 HUI Xinran  People’s Republic of China 3255 points
8  2 MARTINEZ ABELENDA Laura  Spain 3184 points
9  6 GANBAATAR Narantsetseg  Mongolia 3113 points
10  8 TSUNODA Natsumi  Japan 3100 points
11  9 KONDO Mitsuki  Japan 3050 points
12  11 BAVUUDORJ Baasankhuu  Mongolia 2980 points
13  1 STOJADINOV Andrea  Serbia 2713 points
14  5 FERREIRA Natasha  Brazil 2456 points
15  3 BEDER Tugce  Türkiye 2405 points
16  3 LABORDE Maria Celia  United States of America 2332 points
17  8 COSTA Catarina  Portugal 2281 points
18  7 TYNBAYEVA Galiya  Kazakhstan 2125 points
19  28 VOROBEVA Marina  International Judo Federation 2110 points
20  2 MIYAKI Kano  Japan 2020 points

 

-52 kg:

1  2 KRASNIQI Distria  Kosovo 5410 points
2  3 BALLHAUS Mascha  Germany 4791 points
3  6 OMORI Kisumi  Japan 4330 points
4  7 ABE Uta  Japan 4176 points
5  7 TORO SOLER Ariane  Spain 3925 points
6  4 BUCHARD Amandine  France 3870 points
7  6 LEIVA SANCHEZ Ayumi  Spain 3660 points
8  11 FUJISHIRO Kokoro  Japan 3625 points
9  3 BISHRELT Khorloodoi  United Arab Emirates 3622 points
10  6 GIUFFRIDA Odette  Italy 3621 points
11  4 GYERTYAS Roza  Hungary 3398 points
12  2 PUPP Reka  Hungary 3306 points
13  12 KELDIYOROVA Diyora  Uzbekistan 2825 points
14  6 PRIMO Gefen  Israel 2457 points
15  2 VAN KREVEL Naomi  Netherlands 2405 points
16  2 LKHAGVASUREN Sosorbaram  Mongolia 2371 points
17  14 GNETO Astride  France 2041 points
18  11 PIMENTA Larissa  Brazil 2040 points
19  2 IRAOUI Soumiya  Morocco 2021 points
20  19 PEREIRA Jessica  Brazil 1976 points

 

-57 kg:

1  4 LIPARTELIANI Eteri  Georgia 5781 points
2  5 BALLHAUS Seija  Germany 4281 points
3  2 DEGUCHI Christa  Canada 3800 points
4  10 TAMAOKI Momo  Japan 3760 points
5  1 PERISIC Marica  Serbia 3574 points
6  2 CYSIQUE Sarah Leonie  France 3540 points
7  5 FAWAZ Martha  France 3246 points
8  11 MOKDAR Faiza  France 3136 points
9  54 NASCIMENTO Shirlen  Brazil 2982 points
10  2 NELSON LEVY Timna  Israel 2775 points
11  9 HUH Mimi  Republic of Korea 2735 points
12  1 LIMA Jessica  Brazil 2556 points
13  24 FUCHIDA Megumi  Japan 2500 points
14  3 PARDAYEVA Maysa  Turkmenistan 2480 points
15  12 KLIMKAIT Jessica  Canada 2350 points
16  11 ZUEVA Irina  International Judo Federation 2338 points
17  1 AMINOVA Shukurjon  Uzbekistan 2267 points
18  3 STARKE Pauline  Germany 2178 points
19  39 PULJIZ Ana Viktorija  Croatia 2098 points
20  4 ESTEVES Mariana  Guinea 2052 points
21  22 GALITSKAIA Kseniia  Individual Neutral Athletes 2036 points
22  38 SALONEN Pihla  Finland 1892 points
23  3 TONIOLO Veronica  Italy 1835 points

 

-63 kg:

1  4 BEAUCHEMIN-PINARD Catherine  Canada 5086 points
2  22 KAJU Haruka  Japan 4800 points
3  1 VAN LIESHOUT Joanne  Netherlands 4295 points
4  27 BOLD Gankhaich  Mongolia 4166 points
5  24 AUCHECORNE Melkia  France 3670 points
6 PIOVESANA Lubjana  Austria 3609 points
7  1 OBERAN Iva  Croatia 3564 points
8  2 DEKETER Manon  France 3304 points
9  3 YAMAGUCHI Kirari  Japan 3280 points
10  7 AGBEGNENOU Clarisse  France 3110 points
11  12 SILVA Nauana  Brazil 3038 points
12  8 FAZLIU Laura  Kosovo 2920 points
13  2 ZACHOVA Renata  Czechia 2581 points
14  13 LESKI Andreja  Slovenia 2365 points
15  8 KRISTO Katarina  Croatia 2268 points
16  5 SZYMANSKA Angelika  Poland 2064 points
17  1 DEL TORO CARVAJAL Maylin  Cuba 2062 points
18  2 SHEMESH Inbal  Israel 1951 points
19  64 SILVA Rafaela  Brazil 1950 points
20  18 KROPSKA Natalia  Poland 1769 points

 

Migliori italiane: Carlotta Avanzato, 30ma con 1357 punti; Savita Russo, 31ma con 1251 punti.

-70 kg:

1  1 CVJETKO Lara  Croatia 5715 points
2  3 BUTKEREIT Miriam  Germany 3923 points
3  7 TANAKA Shiho  Japan 3780 points
4  5 COUGHLAN Aoife  Australia 3702 points
5  2 TSUNODA ROUSTANT Ai  Spain 3509 points
6  20 OZBAS Szofi  Hungary 3120 points
7  6 MATIC Barbara  Croatia 3050 points
8  2 VAN DIJKE Sanne  Netherlands 2952 points
9  14 HONDA Mayu  Japan 2906 points
10  2 TELTSIDOU Elisavet  Greece 2765 points
11  7 GAHIE Marie Eve  France 2724 points
12  9 DE VOOGD Margit  Netherlands 2367 points
13  4 PETERSEN POLLARD Kelly  Great Britain 2350 points
14  3 PINOT Margaux  France 2283 points
15  1 PINA Tais  Portugal 2276 points
16  35 STANGHERLIN Giorgia  Italy 2232 points
17  5 TAIMAZOVA Madina  Individual Neutral Athletes 2085 points
18  3 ERIKSSON Ida  Sweden 2066 points
19  16 POLLERES Michaela  Austria 2065 points
20  28 TERADA Utana  Japan 2040 points

 

-78 kg:

1  3 SAMPAIO Patricia  Portugal 6180 points
2  3 OLEK Anna Monta  Germany 5860 points
3 BELLANDI Alice  Italy 5250 points
4  4 REID Emma  Great Britain 3649 points
5  2 BOEHM Alina  Germany 3480 points
6 MA Zhenzhao  People’s Republic of China 3340 points
7  7 LOBNIK Metka  Slovenia 3290 points
8  22 KIM Minju  Republic of Korea 3240 points
9  8 WAGNER Anna-Maria  Germany 3146 points
10 KURCHENKO Yuliia  Ukraine 3051 points
11  6 OLAYA Brenda  Colombia 2990 points
12  26 IKEDA Kurena  Japan 2890 points
13  11 LANIR Inbar  Israel 2810 points
14  2 POSVITE Fanny Estelle  France 2553 points
15  6 BRANSER Marie  Guinea 2220 points
16  13 GIMENES Karol  Brazil 2191 points
17  6 UMEKI Mami  Japan 2135 points
18  10 DUDENAITE Migle Julija  Lithuania 1926 points
19  10 TCHEUMEO Audrey  France 1808 points
20  9 STEENHUIS Guusje  Netherlands 1696 points

 

+78 kg:

1  6 LEE Hyeonji  Republic of Korea 4925 points
2  1 DICKO Romane  France 4850 points
3  9 ARAI Mao  Japan 4553 points
4  2 SOUZA Beatriz  Brazil 4185 points
5  1 KIM Hayun  Republic of Korea 4172 points
6  4 FONTAINE Lea  France 3858 points
7  4 HERSHKO Raz  Israel 3370 points
8  1 KAMPS Marit  Netherlands 3284 points
9  10 VUKOVIC Helena  Croatia 3189 points
10  3 STARTSEVA Elis  International Judo Federation 3180 points
11 OZTURK Hilal  Türkiye 2869 points
12  40 AYIMAN Jinesinuer  People’s Republic of China 2690 points
13  10 TAKAHASHI Ruri  Japan 2670 points
14  4 HAYME Coralie  France 2610 points
15  9 TAVANO Asya  Italy 2500 points
16  8 TOLOFUA Julia  France 2445 points
17  18 NIU Xinran  People’s Republic of China 2346 points
18  3 ZABIC Milica  Serbia 2340 points
19  4 STEVENSON Karen  Netherlands 2253 points
20  15 OZDEMIR Kayra  Türkiye 2221 points
