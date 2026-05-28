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John McEnroe: “Sinner può essere battuto solo se il caldo gli crea problemi”
Lo statunitense John McEnroe ed il tedesco Alexander Zverev hanno avuto uno scambio di battute nel corso del programma The MacZone, che va in onda su TNT: l’ex tennista nordamericano ha affermato che solo un imprevisto potrebbe portare alla sconfitta di Sinner al Roland Garros, mentre il teutonico è parso più fiducioso.
John McEnroe, che conduce il programma assieme al fratello Patrick, ritiene abbastanza chiuso il pronostico, a meno di fattori esterni: “Attualmente, la cosa più probabile è che Sinner possa essere battuto solo se il caldo gli crea problemi oppure succede qualcosa di imprevisto, come un infortunio“.
Alexander Zverev, invece, si dice fiducioso di poter battere Sinner:”Non è un segreto che Jannik stia giocando il miglior tennis. Ma credo e devo credere di poterlo battere. Se in campo sarò la persona che voglio essere, allora avrò delle possibilità“.
LO SCAMBIO TRA ZVEREV E MCENROE
“I have to believe that I can beat the best player in the world.” 💯
Alexander Zverev on his battles with Carlos Alcaraz and Jannik Sinner 👀 #MacZone pic.twitter.com/lNOKO2upg4
— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) May 25, 2026