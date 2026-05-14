Jannik Sinner: “Non gioco per i record, ma solo per la mia storia personale”

Jannik Sinner vola in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro regola nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, sconfitto con lo score di 6-2 6-4. Nella consueta intervista in campo a fine incontro, il numero 1 ATP sottolinea l’importanza del recupero fisico in vista della semifinale di domani, senza voler pensare troppo ai record infranti.

L’analisi del match odierno e delle condizioni di gioco: “Mi è sembrato che ci fosse un po’ di brezza o un po’ di vento, condizioni molto difficili. Rublev è un giocatore molto pericoloso quando gioca al suo livello più alto, è molto difficile batterlo. Mi è sembrato che oggi nessuno dei due abbia giocato al meglio, ma allo stesso tempo le condizioni qui sono molto dure. Ho cercato di adattarmi nel modo migliore possibile, ovviamente sono felice, è un torneo speciale per me. Ora cerco di recuperare fisicamente per domani il più possibile e vedremo cosa succederà“.

Il numero 1 ATP supera il record di vittorie consecutive di Novak Djokovic nei Masters 1000: “Non gioco per i record, ma solo per la mia storia personale, allo stesso tempo significa molto per me, ma domani c’è un altro avversario. Giocheremo in condizioni diverse, sarà una partita serale, ora la priorità per me è cercare di recuperare fisicamente il più possibile. Vedremo come andrà, emotivamente richiede molto giocare qui in casa, allo stesso tempo farò sicuramente del mio meglio“.

L’azzurro punta sul recupero fisico per performare al meglio domani in semifinale: “Sono contento, Roma è un torneo molto speciale per me e vuol dir tanto andare avanti qui. Cercherò di recuperare al meglio per una partita molto tosta e fisica come quella di domani in semifinale. Cercherò di essere al più alto livello possibile come percentuale, sia fisica che mentale. Mentalmente sto dando tanto dà un bel po’“.