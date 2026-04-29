In occasione della presentazione ufficiale della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo 2026, andata in scena a Milano, ascoltiamo le parole dei grandi protagonisti del movimento azzurro.
🎙️ Interventi di:
Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale maschile
Julio Velasco, guida della Nazionale femminile
Giuseppe Manfredi, presidente FIPAV
Federica Picchi, Sottosegretaria Sport e Giovani Regione Lombardia
Marco Mencarelli, tecnico delle nazionali giovanili femminili
Vincenzo Fanizza, tecnico delle nazionali giovanili
👉 Focus su:
obiettivi stagionali delle Nazionali italiane
crescita del movimento giovanile
strategie per il futuro del volley azzurro
preparazione agli impegni internazionali
Un momento chiave per capire presente e futuro della pallavolo italiana, tra ambizioni, talenti emergenti e grandi sfide internazionali.
#Volley #Pallavolo #ItaliaVolley #DeGiorgi #Velasco #FIPAV #NazionaleItaliana #Volleyball #Azzurri #SportItalia #Volley2026 #GiovaniTalenti #Milano #ConferenzaStampa #VolleyballItaly