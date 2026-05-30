Italia-Belgio oggi, amichevole volley: orario, tv, programma, streaming

Verona rappresenta già un test più indicativo per capire a che punto sia il percorso di crescita della nuova Italia di Ferdinando De Giorgi. Dopo aver inaugurato la stagione con una convincente vittoria sulla Turchia, gli azzurri affrontano sabato 30 maggio il Belgio in una sfida che, pur mantenendo il carattere dell’amichevole, offrirà spunti tecnici particolarmente interessanti in vista dell’imminente avvio della Volleyball Nations League.

La formazione belga guidata da Emanuele Zanini arriva all’appuntamento con fiducia e consapevolezza. Nella sua prima uscita stagionale, infatti, il Belgio ha superato la Francia per 3-2, dimostrando di possedere già una discreta solidità di gioco e raccogliendo segnali incoraggianti in vista degli impegni ufficiali. Si tratta dunque di un avversario che potrebbe mettere maggiormente sotto pressione l’Italia rispetto alla Turchia, soprattutto sotto il profilo dell’organizzazione tattica e della continuità.

er gli azzurri la sfida del PalaOlimpia sarà soprattutto l’occasione per verificare i progressi compiuti dopo una settimana di intenso lavoro fisico e tecnico. De Giorgi ha più volte ribadito come questa fase della preparazione sia dedicata alla costruzione della condizione, motivo per cui la qualità del gioco assume un valore superiore rispetto al semplice risultato finale. Uno degli aspetti chiave sarà la battuta. Contro la Turchia l’Italia ha alternato momenti molto efficaci ad altri meno continui, ma quando il servizio ha iniziato a creare difficoltà alla ricezione avversaria la partita ha cambiato immediatamente volto. Contro il Belgio sarà fondamentale mantenere una pressione costante per impedire agli avversari di sviluppare con fluidità il proprio gioco offensivo.

Altrettanto importante sarà la fase di muro-difesa, fondamentale che tradizionalmente richiede più tempo per trovare i giusti automatismi. La crescita dell’intesa tra i centrali e il sistema difensivo rappresenta uno degli obiettivi principali di queste amichevoli, soprattutto in una squadra che sta inserendo nuovi elementi e sta costruendo nuove soluzioni tattiche. Grande curiosità accompagna anche il percorso dei giovani che stanno vivendo le prime esperienze in maglia azzurra. Pardo Mati e Mattia Orioli hanno sfruttato bene le opportunità ricevute a Cavalese, mostrando personalità e qualità tecniche interessanti. Verona potrebbe offrire loro un’altra occasione per accumulare esperienza e continuare il processo di inserimento all’interno del gruppo.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaMagis di Verona con inizio alle 21.00. E’ prevista la diretta Tv a pagamento sul canale Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky) e in streaming su RaiPlay, su Sky Go e su Now Tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Belgio di volley maschile.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, AMICHEVOLE VOLLEY MASCHILE

Sabato 30 maggio

Ore 21.00 Italia vs Belgio a Cavalese – Diretta Sky Arena (204) e streaming su RaiPlay

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Sky Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go e Now Tv

Diretta testuale: OA Sport.