Italia, che carattere! Rimonta il Belgio da 13-18 nel quarto set e vince al tie-break il secondo test amichevole a Verona

L’Italia soffre, rischia grosso ma alla fine piega il Belgio al tie-break e chiude con una vittoria il secondo test amichevole in vista della Volleyball Nations League 2026. Al Pala AGSM AIM di Verona gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono per 3-2 al termine di una sfida dai due volti, nella quale hanno alternato ottime giocate, passaggi a vuoto e soprattutto una straordinaria capacità di reazione. Decisiva la clamorosa rimonta del quarto set, quando l’Italia si è ritrovata sotto 2-1 nel conto dei parziali e addirittura in svantaggio per 18-13 contro un Belgio apparso a lungo più solido e continuo.

L’avvio sorride ai Diavoli Rossi, che sfruttano un muro molto efficace e la continuità offensiva di Reggers e compagni per aggiudicarsi il primo set per 25-20. La risposta azzurra non tarda però ad arrivare: trascinata da Bovolenta, Bottolo e da un ottimo Sanguinetti, l’Italia cresce in tutti i fondamentali, prende progressivamente il controllo della situazione e pareggia i conti imponendosi per 25-22.

Nel terzo parziale il Belgio torna a fare la voce grossa. Gli ospiti mettono nuovamente in difficoltà la ricezione italiana e trovano punti pesanti con Dermaux, Rotty e Reggers, riuscendo a mantenere il vantaggio anche quando gli azzurri provano a rifarsi sotto con Rychlicki e Luca Porro. Il Belgio chiude sul 25-22 e si porta a un solo set dal successo.

La partita sembra definitivamente indirizzata nel quarto set. I belgi allungano fino al 18-13, sfruttando un servizio incisivo e una fase muro-difesa molto efficace. Proprio in quel momento, però, arriva la svolta. Sanguinetti sale in cattedra con primi tempi e muri pesantissimi, Luca Porro trova colpi decisivi da posto quattro e in pipe, mentre il Belgio perde brillantezza. Dal 13-18 gli azzurri risalgono punto dopo punto fino al 20-20, completano il sorpasso e chiudono sul 25-23 grazie all’ace di Sanguinetti, assoluto protagonista della rimonta.

Il tie-break è invece un autentico dominio italiano. Sulle ali dell’entusiasmo per il set appena conquistato, gli azzurri partono fortissimo e non concedono più nulla agli avversari. Paolo Porro dirige con autorità il gioco, Bottolo firma un ace pesante, Sanguinetti continua a essere determinante al centro della rete e il Belgio, colpito dalla rimonta subita, spegne completamente la luce. L’Italia vola rapidamente sul largo vantaggio e chiude con un perentorio 15-6, suggellato dall’ace finale di Luca Porro.

In casa Italia Luca Porro MVP con 20 punti all’attivo, molti dei quali decisivi, 14 i punti di Mattia Bottolo, 11 quelli messi a segno da Sanguinetti, che è cresciuto nel finale, 9 per Rychlicki e 8 per Bovolenta. In casa Belgio 18 punti per Dermnaux, schierato da opposto, 15 per lo “schiacciatore” Reggers, 12 per Perin e 10 per Van Elsen, mortifero a muro.