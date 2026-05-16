Hockey ghiaccio: la Finlandia non sbaglia nel secondo giorno ai Mondiali, cade la Repubblica Ceca

Va in archivio la seconda giornata di competizioni in quel di Zurigo e Friburgo, città che ospitano i questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio. In questo day-2 abbiamo assistito all’esordio della Nazionale italiana, la quale ha come da pronostico ceduto il passo alla corazzata del Canada con il risultato di 0-6.

Nello stesso raggruppamento degli azzurri, quello B, in mattinata la Slovacchia ha avuto la meglio sulla Norvegia, battendola per 2-1. In serata invece la Repubblica Ceca ha incassato il primo K.O della rassegna iridata cedendo il passo alla Slovenia per 3-2 ai tempi supplementari.

Nel girone A spicca invece la Finlandia, al momento al comando delle operazioni dopo aver regolato l’Ungheria per 1-4. Da segnalare poi la vittoria facile dell’Austria, abile a liberarsi della Gran Bretagna per 2-5. Pochi minuti fa infine la Svizzera, già trionfatrice ieri, ha affrontato la Lettonia, sconfiggendola per 4-2.

Domani, domenica 17 maggio, si svolgeranno altri sei incontri, tra cui anche Italia-Slovacchia, importantissima disputa che contrassegnerà il cammino dei nostri ragazzi.