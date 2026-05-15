Hockey ghiaccio: ai Mondiali ruggisce il Canada. La Svizzera manda al tappeto gli USA!

La prima giornata dei Mondiali di Top Division 2026 di hockey su ghiaccio si è ufficialmente aperta in Svizzera. Sono 4 le partite andate in archivio, 2 sul ghiaccio della Swiss Life Arena di Zurigo e 2 su quelle della BCF Arena di Friburgo: fra Girone A e Girone B (quest’ultimo quello di cui fa parte l’Italia), ecco come sono andate le cose.

Girone A

Parte bene nel suo percorso la Finlandia che regola 3-1 la Germania facendo valere la sua maggior forza. Lundell nel primo periodo mette subito le cose in chiaro, poi nel terzo segmento di gara arriva il botta e risposta sull’asse Puljujarvi-Loibl per il momentaneo 2-1, con i finnici a calare il tris risolutivo a meno di cinque minuti dalla fine con Raty.

In serata, arriva un risultato di clamoroso rilievo: i padroni di casa della Svizzera infatti hanno superato 3-1 gli USA. Partenza lanciata nel match dei rossocrociati con Suter e Andrighetto, per il momentaneo 2-0: nella seconda porzione di gara non cambia nulla, poi il 2-1 di Steeves a riaprire i conti ma Jager – quando mancano meno di 4 minuti alla fine – trova la zampata del tris definitivo degli elvetici.

Girone B

Il Canada manda subito un messaggio al resto delle pretendenti all’oro avendo la meglio 5-3 sulla Svezia al termine di una partita incredibile. Nordamericani subito in vantaggio 2-0 con Tavares e O’Reilly. Secondo periodo da montagne russe: Larsson e Raymond per il 2-2 svedese, Holloway riporta in vantaggio il Canada, ma Ekholm pareggia sul 3-3. Ultimi venti minuti però che vedono i canadesi rivelarsi più cinici: Brown rompe l’equilibrio, Cozens definisce il risultato mandando i rivali al tappeto.

Tutto facile infine per la Cechia, che schianta 4-1 la Danimarca. Kubalik e Vozenilek aprono il conto in 10 minuti, La gara trasla fino ai venti minuti conclusivi, quando arriva prima il 3-0 di Cervenka che indirizza il match e poi l’ingresso sul tabellino di Aagard e Blumel a definire il risultato.

Domani, sabato 16 maggio, queste le partite in programma. Girone A: Gran Bretagna-Austria, Ungheria-Finlandia e Svizzera-Lettonia. Girone B: Slovacchia-Norvegia, Italia-Canada e Slovenia-Cechia.