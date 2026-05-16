LIVE Italia-Canada, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurri

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Canada, prima partita del Blue Team nei ritrovati Mondiali di Top Division 2026 di hockey su ghiaccio, all’interno del Girone B.

Gli uomini di Jukka Jalonen partono subito da un’impresa impossibile, quella di fronteggiare una delle squadre favoritissime non solo per la conquista di una medaglia, ma anche del titolo assoluto in questa edizione del torneo iridato che si tiene in Svizzera.

I nordamericani infatti, pur avendo un roster diverso rispetto a quello delle Olimpiadi (dove si sono dovuti “accontentare” dell’argento, alle spalle degli USA), possono comunque contare su giocatori NHL del calibro di Macklin Celebrini e del leggendario Sidney Crosby, oltre a veterani come Ryan O’Reilly e John Tavares; a cui aggiungere Connor Brown, Dylan Cozens, Darnell Nurse, Porter Martone.

Per il portiere Davide Fadani e soci, l’obiettivo sarà quello di rimanere in partita il più a lungo possibile cercando di trarre indicazioni per il prosieguo di una rassegna che ha come obiettivo, per l’Italia, quello della salvezza.

La sfida tra Italia ed Ungheria è in programma alle 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione di Italia-Ungheria. Buon divertimento!