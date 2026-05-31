Hockey ghiaccio: Finlandia campione del mondo! Svizzera battuta ai supplementari

Una battaglia di nervi risolta ai supplementari dall’acuto di Helenius. La Finlandia vince i Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio al termine di una gara nella quale i nordici l’hanno spuntata 1-0 contro la Svizzera, padrona di casa alla Swiss Life Arena di Zurigo. Finlandesi che tornano alla vittoria iridata – quinta della storia – che mancava dal 2022, svizzeri che si devono “accontentare” del terzo argento consecutivo nel torneo planetario.

La partita mette in palio l’oro e come piatto principale “serve” – agli spettatori e agli appassionati – tensione e nervosismo. Penalità da una parte e dall’altra: i powerplay si sprecano, con la Finlandia che tira il doppio delle volte della Svizzera in porta, senza però riuscire a sbloccare uno score che resta inchiodato sullo 0-0.

Nella seconda porzione di partita le cose non cambiano. Gli elvetici superano un altro periodo di inferiorità a cavallo della mezz’ora mostrandosi nel complesso molto più attivi dei rivali. Altri venti minuti in archivio: punteggio ibernato sullo 0-0.

Terzo e ultimo segmento regolamentare: Marti e Thurkauf finiscono fuori per due minuti a testa fra il 44′ e il 52′, ma nello stesso minuto di quest’ultimo anche Helenius finisce in panca puniti. Tiri a referto: 4 per la Svizzera, 6 per la Finlandia. Il tempo scorre, senza che le gabbie difese da Genoni e Annunen vengano gonfiate. Suona la sirena: è overtime.

Passano dieci lunghissimi giri di lancette: si arriva fino al 70:42. Il momento esatto in cui la Finlandia segna piazzando la zampata vincente grazie a Helenius su un’azione ispirata da Lehtonen e Lundell: è la rete dello 0-1. Finisce tutto, i finnici esultano mentre gli svizzeri si disperano: la chiusura di una partita drammatica che riporta la Finlandia sul tetto del mondo.