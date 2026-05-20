Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: l’Italia sogna il primo successo ai Mondiali, ma la Cechia rimonta e vince
La grande illusione. L’Italia sogna il primo trionfo ma cade anche nel quarto impegno dei Mondiali 2026 di hockey ghiaccio di Top Division in corso di svolgimento in Svizzera.
Alla BCF-Arena di Friburgo è andato in scena un match davvero vibrante. Gli azzurri nonostante tanta sofferenza passano in vantaggio contro i fortissimi cechi, mantengono il punteggio a lungo, ma nel finale arriva la rimonta degli avversari che, da un lato, proseguono la corsa ai piani alti della classifica, dall’altra lascia ancora a quota zero la nostra formazione. Gli spunti positivi tuttavia non sono mancati soprattutto pensando ai prossimi incontri nei quali l’Italia si giocherà la salvezza.
A questo punto la classifica del Gruppo B vede al comando proprio la Repubblica Ceca con 10 punti contro i 9 di Canada e gli 8 della Slovacchia. Italia ancora a quota zero in ultima posizione con la Danimarca.
ITALIA-REPUBBLICA CECA 1-3
La prima frazione si chiude a reti bianche nonostante il forcing dei cechi che comandano il gioco sin dalle prime fasi. Le conclusioni piovono copiose verso la porta azzurra (15-5) ma la difesa chiude tutto. Il secondo periodo si apre nella medesima maniera (con altre 17 conclusioni dei cechi), ma l’Italia non molla la presa e, anzi, passa a condurre nel punteggio. Al minuto 29:23, infatti, Saracino realizza l’1-0 su assist di Frycklund.
Si va al terzo periodo con il Blue Team ancora in vantaggio. La Cechia però ritrova l’efficacia e pareggia i conti con Alscher al 45:14. L’Italia cerca di resistere ma gli avversari vanno di nuovo a segno e passano in vantaggio con la rete firmata da Flek al 51:05. Nel finale c’è tempo anche per la rete del 3-1 di Kubalik a 55 secondi dalla fine.