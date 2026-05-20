Hockey ghiaccio: l’Italia cade ancora ai Mondiali, la Svizzera e la Svezia passeggiano

Si conclude un’altra giornata difficile per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, impegnata come sappiamo ai Campionati Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio. Nonostante una buona performance gli azzurri hanno infatti perso la sfida contro la Repubblica Ceca, passata per 3-1, rimanendo così a quota zero in classifica appaiata alla Danimarca (che domani giocherà con la Slovacchia).

Ma come sono andati gli altri incontri? I cechi grazie al successo maturato contro il Blue Team attualmente guardano tutti dall’alto con 10 punti, uno in più del Canada secondo classificato. In serata si è poi disputata la seconda disputa valevole per il raggruppamento B, che ha visto la Svezia travolgere la Slovenia per 6-0.

Nel girone A spicca la vittoria agilissima della capolista Svizzera, che ha dominato in lungo ed in largo con l’Austria per 0-9. Sorridono anche gli Stati Uniti, abili a battere la Germania (anche lei a secco di vittorie così come il Regno Uniti) per 4-3 agli shoot-out.

Domani, giovedì 21 maggio, si svolgeranno Canada-Norvegia, Lettonia-Finlandia, Danimarca-Slovacchia oltre che Svizzera-Gran Bretagna. l’Italia tornerà sul ghiaccio venerdì 22 per il vìs-a-vìs contro la Svezia.