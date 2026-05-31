Hockey ghiaccio, la Norvegia piega il Canada all’overtime e centra il bronzo ai Mondiali

È, quindi, la Norvegia a concludere in terza posizione i Campionati Mondiali 2026 di hockey ghiaccio in corso di svolgimento in Svizzera. Match intenso quello per il terzo e quarto posto che vede gli scandinavi superare il Canada e salire sul gradino più basso a livello iridato. Dopo un avvio tutto degli scandinavi, i nordamericano tornano in partita proprio in extremis, salvo poi cedere nel supplementare.

CANADA-NORVEGIA 2-3 dopo overtime

Il match inizia subito su buoni ritmi e con elevata intensità. La Norvegia è la prima a muovere il punteggio con la rete di Pettersen dopo 6:44 minuti di gioco. Il raddoppio arriva al minuto 32:29 con Solberg che realizza il 2-0 su assist di Brandsegg. Gli scandinavi mantengono la porta inviolata fino alle battute conclusive e iniziano a pensare che il match sia finito. Il Canada non è minimamente d’accordo e compie il miracolo. Prima accorcia le distanze con Thomas al 58:44, quindi con lo stesso Thomas centra addirittura il pareggio a soli 8 secondi dalla conclusione! La sfida, quindi, passa all’overtime e la Norvegia la va a chiudere dopo 3:32 con la rete di Steen che decide tutto per il 3-2 finale.

Questa sera alle ore 20.20, infine, sarà la volta della Finale per la medaglia d’oro che metterà di fronte i padroni di casa della Svizzera alla Finlandia.