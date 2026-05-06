Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari mercoledì 6 maggio, ordine delle partite, quale si vedrà su TV8

Saranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 22 incontri del tabellone femminile completeranno il primo turno, che invece si aprirà nel tabellone maschile con 16 partite.

Saranno 8 i match con italiani protagonisti: sul Campo Centrale Lucrezia Stefanini affronterà Jelena Ostapenko, Matteo Arnaldi sfiderà Jaume Munar, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con Sinja Kraus e Federico Cinà incontrerà Alexander Blockx. Sulla BNP Paribas Arena andrà in scena il derby tra Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant, mentre Noemi Basiletti affronterà Ajla Tomljanovic. Sulla Supertennis Arena Federica Urgesi incontrerà Viktorija Golubic, infine Nuria Brancaccio sfiderà Taylor Townsend.

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD ed un match del torneo ATP sarà fruibile in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per un match ATP. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei principali match degli italiani.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI

Mercoledì 6 maggio

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00

[WC] Lucrezia STEFANINI ITA vs Jelena OSTAPENKO LAT

Non prima delle 13:00

Hubert HURKACZ POL vs Yannick HANFMANN GER

[WC] Matteo ARNALDI ITA vs Jaume MUNAR ESP

Non prima delle 19:00

Elisabetta COCCIARETTO ITA vs [Q] Sinja KRAUS AUT

Non prima delle 20:30 PM

[WC] Federico CINÀ ITA vs Alexander BLOCKX BEL

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00

Jenson BROOKSBY USA vs Sebastian BAEZ ARG

[WC] Lisa PIGATO ITA vs [WC] Tyra Caterina GRANT ITA

Non prima delle 14:00

[LL] Lilli TAGGER AUT vs Maria SAKKARI GRE

[Q] Pablo CARRENO BUSTA ESP vs Alejandro TABILO CHI

[Q] Noemi BASILETTI ITA vs [LL] Ajla TOMLJANOVIC AUS

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00

Zhizhen ZHANG CHN vs Daniel ALTMAIER GER

Viktorija GOLUBIC SUI vs [Q] Federica URGESI ITA

[Q] Taylor TOWNSEND USA vs [WC] Nuria BRANCACCIO ITA

[Q] Jesper DE JONG NED vs Nuno BORGES POR

Karolina PLISKOVA CZE vs Jessica BOUZAS MANEIRO ESP

PIETRANGELI

Dalle 11:00

Alexandra EALA PHI vs Magdalena FRECH POL

Alexandre MULLER FRA vs Botic VAN DE ZANDSCHULP NED

Jan-Lennard STRUFF GER vs [Q] Francisco COMESANA ARG

Katie BOULTER GBR vs Eva LYS GER

[Q] Jacob FEARNLEY GBR vs Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA

COURT 13

Dalle 11:00

Fabian MAROZSAN HUN vs Vit KOPRIVA CZE

[Q] Leolia JEANJEAN FRA vs Beatriz HADDAD MAIA BRA

Peyton STEARNS USA vs Janice TJEN INA

[Q] Dalma GALFI HUN vs [Q] Anastasia POTAPOVA AUT

Marton FUCSOVICS HUN vs [Q] Dino PRIZMIC CRO

COURT 1

Dalle 11:00

Damir DZUMHUR BIH vs Adrian MANNARINO FRA

Katerina SINIAKOVA CZE vs Lois BOISSON FRA

Laura SIEGEMUND GER vs Sara BEJLEK CZE

Aleksandar VUKIC AUS vs [Q] Patrick KYPSON USA

Caty MCNALLY USA vs Daria KASATKINA AUS

COURT 2

Dalle 11:00

Panna UDVARDY HUN vs [Q] Alina KORNEEVA

Camilo UGO CARABELLI ARG vs Aleksandr SHEVCHENKO KAZ

Yulia PUTINTSEVA KAZ vs Tereza VALENTOVA CZE

Yuliia STARODUBTSEVA UKR vs [Q] Simona WALTERT SUI

Oksana SELEKHMETEVA vs [Q] Rebeka MASAROVA SUI

COURT 14

Dalle 11:00

Magda LINETTE POL vs Tatjana MARIA GER

Marco TRUNGELLITI ARG vs Zachary SVAJDA USA

Solana SIERRA ARG vs [Q] Tamara KORPATSCH GER

PARTITE AZZURRI IN TV

Mercoledì 6 maggio

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00

[WC] Lucrezia STEFANINI ITA vs Jelena OSTAPENKO LAT – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

Non prima delle 13:00

Hubert HURKACZ POL vs Yannick HANFMANN GER

[WC] Matteo ARNALDI ITA vs Jaume MUNAR ESP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

Non prima delle 19:00

Elisabetta COCCIARETTO ITA vs [Q] Sinja KRAUS AUT – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

Non prima delle 20:30 PM

[WC] Federico CINÀ ITA vs Alexander BLOCKX BEL – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00

Jenson BROOKSBY USA vs Sebastian BAEZ ARG

[WC] Lisa PIGATO ITA vs [WC] Tyra Caterina GRANT ITA – Sky Sport Uno (201) + Sky Sport Mix (211)

Non prima delle 14:00

[LL] Lilli TAGGER AUT vs Maria SAKKARI GRE

[Q] Pablo CARRENO BUSTA ESP vs Alejandro TABILO CHI

[Q] Noemi BASILETTI ITA vs [LL] Ajla TOMLJANOVIC AUS – Sky Sport Uno (201) + Sky Sport Mix (211)

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00

Zhizhen ZHANG CHN vs Daniel ALTMAIER GER

Viktorija GOLUBIC SUI vs [Q] Federica URGESI ITA – Diretta tv su Sky Sport 251

[Q] Taylor TOWNSEND USA vs [WC] Nuria BRANCACCIO ITA – Diretta tv su Sky Sport 251

[Q] Jesper DE JONG NED vs Nuno BORGES POR

Karolina PLISKOVA CZE vs Jessica BOUZAS MANEIRO ESP

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, per WTA SuperTennis HD (in chiaro), Arnaldi-Munar in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per ATP Tennis TV, per WTA SuperTenniX, Arnaldi-Munar su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport per i principali match degli italiani.

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KRAUS DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30