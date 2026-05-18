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IndyCar, Palou in pole per la 500 Miglia Indianapolis 2026

Pubblicato

39 secondi fa

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Alex Palou
Alex Palou / NTT IndyCar Series

Alex Palou firma la pole position per la 500 Miglia Indinapolis 2026. Il #10 di Chip Ganassi Racing, campione in carica della serie e della prestigiosa competizione che annualmente si svolge nel catino di Speedway, svetta sulla concorrenza grazie ad una media oraria sui quattro giri di 232.248 miglia (373 km/h).

Il catalano ha battutto nell’ultima e decisiva parte della qualifica la Chevy #20 Ed Carpenter Racing di Alexander Rossi e la Chevy #12 Team Penske di David Malukas, rispettivamente vincitore nel 2016 e secondo classificato nel 2025.

Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) aprirà la seconda fila dopo aver battutto Santino Ferrucci (AJ Foyt #14), Pato O’Ward (McLaren #5), Kyffin Simpson (Ganassi #8), Connor Daly (Dreyer & Reinbold Racing #23) e Scott McLaughlin (Penske #12).

Il decimo posto è stato siglato da brasiliano Caio Collet, rookie con la Chevy #4 di AJ Foyt. Quest’ultimo è stato però sanzionato per irregolarità tecnica, la sua posizione è stata quindi assegnata a Scott Dixon (Ganassi #10). Il veterano nezelandese partirà quindi nella posizione centrale della quarta fila accanto anche a Rinus Veekay (Juncos Hollinger Racing #76).

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Settimana prossima la 100ma Indy500 con 33 auto regolarmente al via. A differenza degli ultimi anni non ci sono stati eliminati dalla corsa che scatterà domenica prossima quando in Italia saranno le 18.45.

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