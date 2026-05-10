Indycar
IndyCar, Lundgaard torna a festeggiare nel GP di Indianapolis
Christian Lundgaard vince il GP di Indianapolis, primo appuntamento del mese di maggio all’interno dell’Indianapolis Motor Speedway. Il danese, dopo un sontuoso sorpasso ai danni di David Malukas, si impone per la seconda volta in carriera, la prima fu a Toronto nel 2023.
L’alfiere di Arrows McLaren #7 festeggia dopo aver superato all’esterno dell’impegnativa curva 3 la Chevy #12 Team Penske del giovane pilota americano che da quest’anno ha preso il posto dell’ex campione Will Power.
Il portacolori del ‘Capitano’ ha dovuto arrendersi al #7 dello schieramento, il divario tra le due auto alla bandiera a scacchi è stato di cinque secondi. Niente da fare per Alex Palou (Ganassi #10), tradito dalla seconda Safery Car di giornata dopo una splendida pole ed un primo stint stellare.
Graham Rahal (Rahal #15) ottiene il terzo posto precedendo Josef Newgarden (Penske #2), Palou, Scott Dixon (Ganassi #10), Louis Foster (Rahal #45), Dennis Haugher (Dale Coyne Racing #19). Solamente nono invece Kyle Kirkwood (Andretti #27), rallentato da un nuovo problema ai box quando si trovava direttamente in lotta contro Palou per la leadership virtuale.
Tra due settimana 110ma edizione della 500 Miglia Indianapolis.
CLASSIFICA INDYCAR INDY GP
7 FIN Christian Lundgaard Arrow McLaren 85 O 28 1:13.152 120.029 1:12.285 121.469 3
12 FIN David Malukas Team Penske 85 O 4 4.671 4.671 1:13.418 119.594 1:12.218 121.582 3
15 FIN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 85 O 13 7.914 3.243 1:14.398 118.02 1:12.529 121.061 3
2 FIN Josef Newgarden Team Penske 85 O 34 10.029 2.115 1:12.971 120.328 1:12.792 120.623 3
10 FIN Alex Palou Chip Ganassi Racing 85 O 73 14.363 4.334 1:13.517 119.434 1:12.122 121.744 3
9 FIN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 85 O 8 26.842 12.479 1:13.793 118.988 1:12.416 121.249 4
45 FIN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 85 O 14 28.127 1.285 1:12.929 120.396 1:12.595 120.95 3
19 FIN Dennis Hauger Dale Coyne Racing 85 O 14 31.933 3.806 1:13.547 119.385 1:12.980 120.313 3
27 FIN Kyle Kirkwood Andretti Global 85 P 25 34.194 2.261 1:13.685 119.162 1:12.553 121.02 3
6 FIN Nolan Siegel Arrow McLaren 85 O 0 38.844 4.650 1:13.526 119.419 1:12.714 120.752 3
66 FIN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 85 O 0 46.471 7.627 1:13.541 119.395 1:12.370 121.327 6
8 FIN Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 85 O 60 50.190 3.719 1:15.018 117.044 1:13.003 120.274 4
26 FIN Will Power Andretti Global 85 O 145 52.029 1.839