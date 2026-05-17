24h Nürburgring, Verstappen tradito da un problema tecnico a 3 ore dalla fine!

L’avventura di Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer alla 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring è terminata a 3h e 22 minuti dalla fine. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 3, schierata da Winward Racing, ha perso progressivamente velocità prima del tratto di ‘Bergwerk’, la leadership è automaticamente passata nelle mani dell’auto gemella n. 80.

L’olandese aveva appena consegnato l’auto a Juncadella dopo un sontuoso doppio stint. Il pluricampione del mondo aveva accumulato oltre 30 secondi sull’auto n. 80 Team RAVENOL, affidata a Mario Engel dopo la 20ma ora della competizione.

Un problema tecnico, ancora da definire, nega al protagonista della massima formula la possibile affermazione al debutto dopo una prova semplicemente perfetta. L’Inferno Verde tradisce ancora il costruttore tedesco, solo due volte a segno nella storia della manifestazione.

L’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport agguanta automaticamente il secondo posto con l’italiano Mattia Drudi in attività con Nicki Thiim e Christian Krognes. Sogna un clamoroso posto in Top3 anche la Lamborghini n. 84 ABT, in rimonta dopo una sfortunata foratura nel primo giro.