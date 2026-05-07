IndyCar, il ‘The Month of May’ parte con il GP di Indy

Primo impegno ufficiale del ‘The Month of May’ presso l’Indianapolis Motor Speedway per la NTT IndyCar Series questo fine settimana con il tradizionale GP che precede di sette giorni le qualifiche della 500 Miglia in programma come sempre a fine mese in occasione del fine settimana del ‘Memorial Day’.

La pista permanente che sorge all’interno dell’autodromo più antico al mondo accoglie una nuova sfida tutta da vivere, il secondo road course in programma se non consideriamo le tre corse nei cittadini di St. Petersburg, Arlington e Long Beach.

Rinus VeeKay (2021), Will Power (2015, 2017, 2018) e Alex Palou (2023-2024-2025) hanno vinto almeno una volta questa specifica corsa che specialmente nel 2020 e nel 2021 è stata ‘replicata’ nel corso della singola stagione.

Occhi puntati sulla Honda #10 Chip Ganassi Racing di Palou. Il campione in carica potrebbe infatti superare il record di successi nel GP di Indianapolis di Simon Pagenaud (2019-2016-2014), francese ex campione della serie costretto a ritirarsi dopo il terribile incidente rimediato a Mid-Ohio nell’estate del 2023.