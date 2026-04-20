IndyCar, Palou conquista finalmente anche Long Beach

Anche Long Beach finisce nelle mani di Alex Palou, nuovamente protagonista di una prova perfetta nella NTT IndyCar Series. Il pilota spagnolo, mai a segno nella prestigiosa pista californiana, ha fatto la differenza nel finale riuscendo a superare ai box la vettura di Felix Rosenqvist.

L’autore della pole ha gestito alla perfezione il catalano fino all’ultima sosta, avvenuta a meno di 30 giri dalla fine dopo una breve caution per rimuovere alcuni detriti presenti sul tracciato nella prima parte del tracciato.

Meyer Shank Racing ha ceduto la vetta alla Honda #10 di Chip Ganassi Racing che ha semplicemente dominato la scena nei restanti passaggi fino alla bandiera a scacchi. Lo scandinavo ha comunque terminato secondo precedendo Scott Dixon (Ganassi #9) e Kyle Kirkwood (Andretti #27).

Completano nell’ordine Pato O’Ward (McLaren #5), Scott McLaughlin (Penske #3), David Malukas (Penske #12) e Graham Rahal (Rahal #14). La competizione di Long Beach segna il ritorno di Palou in cima alla classifica assoluta della serie, il 28enne ha ottenuto la 22ma affermazione in 103 partenze nella NTT IndyCar Series.

Nel secondo weekend di maggio il GP di Indianapolis, tappa interlocutoria verso la Indy 500.