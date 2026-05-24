Italia-Polonia oggi, amichevole volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Ultimo test, ma soprattutto nuove risposte da cercare. L’Italia femminile torna in campo questa sera a Genova per affrontare la Polonia nella terza e ultima sfida dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo che sta offrendo indicazioni preziose a Julio Velasco in vista dell’estate azzurra e dell’imminente Volleyball Nations League. Dopo il successo sofferto ma significativo contro la Serbia all’esordio e la sfida disputata ieri contro la Turchia, le campionesse olimpiche chiudono il triangolare affrontando una delle nazionali più solide e organizzate del panorama internazionale, guidata da Stefano Lavarini.

L’attesa maggiore, però, è tutta concentrata su Ekaterina Antropova. L’opposta di Scandicci, infatti, non è stata inserita nel roster del debutto contro la Serbia e potrebbe essere utilizzata questa volta nel ruolo di schiacciatrice, soluzione tecnica che Velasco vuole testare con grande attenzione nel corso della stagione. Sarebbe una novità tattica di enorme interesse, considerando le qualità offensive dell’azzurra e la necessità dell’Italia di ampliare le proprie opzioni in banda in vista degli appuntamenti più importanti dell’estate.

Nel match inaugurale contro la Serbia l’Italia ha mostrato soprattutto carattere e capacità di reazione. Sotto 2-1 contro una formazione molto aggressiva e fisica, le azzurre sono riuscite a ribaltare la partita imponendosi al tie-break grazie alla crescita del muro-difesa e alla qualità delle alternative dalla panchina. Velasco ha ruotato molte giocatrici nel corso della gara, ricevendo risposte importanti da Stella Nervini, miglior realizzatrice con 21 punti, ma anche da Loveth Omoruyi, protagonista nel quarto set, e da Merit Adigwe, decisiva nel tie-break. Positivi anche gli ingressi di Diop e Obossa, quest’ultima all’esordio assoluto in maglia azzurra. La sfida con la Polonia rappresenta però un banco di prova differente e probabilmente ancora più utile sotto il profilo tecnico. La squadra di Lavarini ha perso 3-2 all’esordio contro la Turchia, ma ha confermato una struttura di gioco molto organizzata e una buona qualità soprattutto nelle situazioni di contrattacco e difesa. Le polacche erano riuscite a rimontare due set di svantaggio contro la formazione allenata da Daniele Santarelli prima di arrendersi al tie-break, mostrando comunque grande solidità mentale.

Dal tabellino emergono soprattutto i 25 punti di Yaprak Erkek per la Turchia e la buona distribuzione offensiva della Polonia, che ha trovato continuità con Szczurowska, Piasecka e Lampkowska, oltre alla presenza costante al centro di Orzylowska e Obiala. La squadra polacca ha sofferto in alcuni momenti la pressione al servizio della Turchia, ma ha anche dimostrato una notevole capacità di restare dentro la partita, trascinando il match fino al quinto set dopo essere stata sotto 0-2. Per l’Italia sarà dunque un test molto importante soprattutto dal punto di vista tattico e degli equilibri di squadra. Velasco continua a lavorare sugli automatismi, sulla qualità della ricezione e sulle possibili varianti offensive, cercando di inserire gradualmente tutte le giocatrici convocate. La sensazione è che, al di là del risultato finale, il focus principale sia proprio la costruzione di nuove soluzioni e la crescita del gruppo in vista di un’estate lunghissima.

Il fischio d’inizio è in programma al Palasport di Genova con inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport HD, sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Raiplay, su Now Tv e su Sky Go. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Polonia di volley femminile.

CALENDARIO AIA AEQUILIBRIUM CUP WOMEN ELITE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 24 maggio

Ore 21.00 Italia vs Polonia a Genova – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA AIA AEQUILIBRIUM CUP WOMEN ELITE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis, Now Tv e Sky Go.

Diretta testuale: OA Sport.