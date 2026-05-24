500 Miglia Indianapolis 2026 oggi: orario, tv, programma, streaming

Si svolgerà quest’oggi, domenica 24 maggio a partire dalle 18.30, la 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, evento principale per quanto riguarda la NTT IndyCar Series. Cresce l’attesa per una delle competizioni automoblistiche più importanti dell’anno, una sfida disputata per la prima volta nel 1911.

La pole position è stata stabilita nella giornata di domenica da Alex Palou. Il #10 di Chip Ganassi Racing condividerà la prima fila nella giornata odierna con Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) e David Malukas (Penske #12). La seconda linea verrà invece aperta da Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) abile nella media dei quattro giri a precedere Santino Ferrucci (Foyt #14) e Pato O’Ward (McLaren #5).

Menzione speciale per Katherine Legge che una volta terminata la 500 Miglia Indianapolis proverà a disputare anche la Coca-Cola 600 della NASCAR Cup Series. Nessun pilota non americano è mai riuscito nell’impresa, la 45enne è attesa in griglia nel catino di Speedway con una monoposto schierata da Motorsports/AJ Foyt Racing (Chevrolet).

La diffusione in diretta ed in esclusiva per l’Italia è offerta da Sky Sport MotoGP (canale 208) ed in streaming su NOW e SkyGO. OA Sport garantirà la copertura dell’intero Race Day con la Diretta Live, la bandiera verde è prevista per le 18.45 italiane

PROGRAMMA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2026

Domenica 24 maggio

Gara – Ore 18.30 (green flag 18.45)

500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2026 IN TV

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta streaming: abbonamento su Sky Go, NOW

Diretta Live: OA Sport