Piacenza vince la CEV Cup! Apoteosi d’Europa, trofeo memorabile per Bovolenta e compagni

Piacenza ha vinto la CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League: dopo aver espugnato la tana del Luneburg con il massimo scarto nella finale d’andata, i Lupi si sono imposti anche in occasione del confronto di ritorno, dettando legge contro i tedeschi con un perentorio 3-0 (25-20; 25-17; 25-21) e alzando così al cielo il trofeo. Si tratta del primo sigillo continentale per questa società, che era reduce dall’eliminazione nella semifinale dei playoff scudetto per mano di Perugia e che nella prossima stagione avrà la possibilità di difendere il titolo.

I ragazzi di coach Dante Boninfante partivano con tutti i favori del pronostico contro il sestetto allenato da coach Stefan Huebner e avevano bisogno di conquistare due set per meritarsi la coppa, ma hanno fatto le cose in grande di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e hanno preso prontamente il largo nelle battute iniziali dei tre parziali, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco e facendo così calare il sipario sulla stagione nel miglior modo possibile. Piacenza succede nell’albo d’oro ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e ha riportato la CEV Cup in Italia a tre anni di distanza dal sigillo di Modena, si tratta della 22ma affermazione per una squadra del Bel Paese.

Festa grande per l’opposto Alessandro Bovolenta (12 punti, 3 ace, 60% in attacco), per gli schiacciatori Ramazan Mandiraci (7 punti, 70% in fase offensiva) e Josè Miguel Gutierrez (8 punti, 57%), i centrali Robertlandy Simon (11 punti con 2 muri, alla sua ultima apparizione con i colori biancorossi) e Gianluca Galassi (3 punti, grande gioia dopo aver superato il tumore ai testicoli), il palleggiatore Paolo Porro (3) e il libero Luca Loreti (50% in ricezione).

Nel corso del terzo set c’è stato spazio anche per il centrale Francesco Comparoni (5), il martello Robbert Andringa (3) e il libero Domenico Pace. Tra le fila del Luneburg i migliori sono stati Axel Enlund (10), Daniel Gruvaeus (8) e Jackson Howe (6). Nuova affermazione per l’Italia in Europa dopo il sigillo di Milano in Challenge Cup (la terza competizione per importanza), in attesa di Perugia, che sarà impegnata nella Final Four di Champions League.