Fefé De Giorgi detta la via: “Non dobbiamo avere l’angoscia di vincere. D’accordo con Velasco…”

Ferdinando De Giorgi è intervenuto durante la presentazione delle Nazionali Italiane di volley in vista dell’estate 2026, che si aprirà tra giugno e luglio con la Nations League (prestigioso torneo internazionale itinerante, di cui le azzurre sono campionesse in carica) e che proseguirà a settembre con gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I Campioni del Mondo sono pronti per tornare in campo.

Il tecnico pugliese ha fatto un punto della situazione: “Dietro ai grandi successi c’è sempre un grande lavoro. La mentalità delle squadre che vogliono continuare a vincere fa la differenza. Sono d’accordo con quello che ha detto Julio sul fatto che dobbiamo pensare e ricominciare come se avessimo perso. In Nazionale convochiamo atleti con una grande cultura del lavoro, ragazzi che non si risparmiano. Non sono tante le squadre che vincono nuovamente perché ripetersi è molto complesso per tantissime ragioni. La nostra sfida sarà proprio questa: motivare tutti gli atleti a fare ancora meglio“.

Il ribattezzato Fefé ha poi proseguito: “Quest’anno penso ad esempio a Bovolenta, un ragazzo giovanissimo che nel suo club si è preso delle responsabilità importanti. Questo è quello che cerco, voglio dare fiducia e opportunità a giocatori di questo tipo. Quest’anno giocheremo, come nel 2023, l’Europeo in casa. Del 2023 ho un ricordo eccezionale: in ogni palazzetto si respirava un calore enorme. Mi aspetto anche quest’estate un forte entusiasmo attorno a questa squadra“.

Un passaggio sugli Europei casalinghi: “Sarà un torneo difficile e non dovremo avere l’angoscia di vincere altrimenti saremo sopraffatti. Dovremo avere, invece, la giusta tensione ed essere consapevoli della nostra forza. Cominceremo con la VNL, sarà un’occasione per far giocare tanti atleti che hanno di solito meno spazio e giovanissimi che esordiranno per la prima volta con la seniores“.