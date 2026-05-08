Ekaterina Antropova e l’avventura in Turchia: dove giocherà la prossima stagione? Prima l’esperimento schiacciatrice in Nazionale

Ekaterina Antropova ha ufficialmente dato l’addio a Scandicci e lascerà la Serie A1 di volley femminile: la finale per il terzo posto della Champions League, persa contro Conegliano domenica pomeriggio, è stata la sua ultima partita con la maglia della squadra toscana, indossata con enorme profitto e classe nel corso di ben cinque annate agonistiche. La prossima stagione riserverà un trasferimento per il formidabile opposto, che volerà in Turchia e vestirà i colori dell’Eczacibasi Istanbul, proprio il club contro cui la Savino Del Bene ha perso al tie-break la semifinale della massima competizione europea pochi giorni fa.

L’attaccante militerà dunque nella sempre più competitiva Sultanlar Ligi, dove già figurano la palleggiatrice Alessia Orro (Fenerbahce Istanbul) e la schiacciatrice Myriam Sylla (Galatasaray Istanbul), altri due fari della Nazionale che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che si è laureata Campionessa del Mondo lo scorso anno. La 23enne diventerà un baluardo della compagine vice campionessa d’Europa, allenata da Giulio Bregoli e con in rosa nomi di lusso come quello dell’attaccante Ebrar Karakurt.

Sentito il saluto di Scandicci, la quale perderà una delle migliori giocatrici in circolazione a livello internazionale, che con questa società ha vinto un Mondiale per Club, una CEV Cup, una Challenge Cup, disputando una finale di Champions League. In totale 207 presenze, 4012 punti, 432 muri vincenti e 453 ace per un’atleta approdata in Toscana quando aveva diciannove anni provenendo da Sassuolo (Serie A2) e che nel mentre (era il 10 agosto 2023) ha ottenuto la cittadinanza italiana, diventando fin da subito un riferimento in Nazionale.

Ed è proprio con la maglia azzurra che la rivedremo a breve: durante la Nations League, infatti, che ci terrà compagnia tra giugno e luglio, è annunciato l’esperimento tanto voluto da Julio Velasco, ovvero lo spostamento di Ekaterina Antropova da opposto a schiacciatrice. L’obiettivo è quello di poterla schierare contemporaneamente a Paola Egonu sotto la regia di Alessia Orro nei grandi eventi internazionali (a cominciare dagli Europei di fine estate, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), aumentando il potenziale offensivo della Nazionale: l’intento produrrà gli effetti desiderati?