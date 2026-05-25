Italia-Slovenia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi per l’Italia dell’hockey ghiaccio ai Mondiali Top Division 2026 è “Il Giorno”. In 60 minuti, quelli che servono per vincere (non oltre), il Blue Team si gioca la possibilità di rimanere al massimo livello planetario, in una sfida da tutto o niente contro la Slovenia.

Il punto ottenuto, pur perdendo agli shoot out contro la Danimarca, ha dato morale a Trivellato e soci per la sfida odierna: in programma alle ore 20.20 alla BCF Arena di Friburgo contro i balcanici.

Come seguire la partita in tv o streaming? Tutte le partite dei Mondiali Top Division saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€.

PROGRAMMA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2026

Lunedì 25 maggio

Ore 20.20 Italia-Slovenia

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sporteurope.tv (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport