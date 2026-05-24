Hockey ghiaccio: Lettonia, Finlandia e Austria a valanga ai Mondiali 2026

Altro giro e altra tornata di partite della prima fase ai Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio. Ecco come sono andate le cose fra Gruppo A e Gruppo B, quest’ultima la Pool dove l’Italia ha ceduto ai rigori alla Danimarca guadagnando comunque un punto utile per la sua classifica.

Girone A

La Lettonia travolge la Gran Bretagna 6-0. I baltici chiudono senza incassare reti segnandone invece con Dzierkals, Smirnovs, Balcers, Tralmarks, Egle e Krastenbergs. Non sbaglia neppure la Finlandia: 5-2 all’Austria. Granlund, Maenalanen, Puljujarvi e Mannine fanno segnare il momentaneo 4-0, che nel finale viene modificato dalle reti austriache di Nissner e Wallner, intervallate dalla zampata di Puistola.

Classifica Girone A dopo 6 giornate: Svizzera 18, Finlandia 18, Austria 9, Lettonia 9, Germania 7, USA 5*, Ungheria 3*, Gran Bretagna 0.

Girone B

Canada dominante sulla Slovacchia: nordamericani vincenti per 5-1 sugli est europei. Botta e risposta sull’asse Cozens-Pospisil nei primi due periodi, poi i canadesi vanno nel terzo tempo. Reti di Vilardi, Tavares, O’Reilly e Celebrini.

Classifica Girone B dopo 6 giornate: Canada 17, Cechia 13*, Slovacchia 11, Norvegia 10*, Svezia 9, Danimarca 5, Slovenia 3, ITALIA 1