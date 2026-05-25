Hockey ghiaccio: Italia, con la Slovenia un solo risultato per la salvezza ai Mondiali

Per non tornare in “Purgatorio” serve vincere: senza “se” e senza “ma”. L’Italia dell’hockey su ghiaccio ai Mondiali di Top Division 2026 è con le spalle al muro: la salvezza, o permanenza nella massima serie planetaria, passa dalla prossima partita.

Nulla a cui Trivellato e soci non fossero pronti o preparati. Ci si gioca tutto contro la Slovenia, oggi alle ore 20.20 sul ghiaccio della BCF Arena di Friburgo, con l’obbligo di vincere nei 60 minuti nel testa a testa contro i balcanici.

Il punto ottenuto ieri contro la Danimarca ha dato morale al Blue Team, non v’è dubbio, ma per arrivare a coronare gli sforzi di una settimana davvero intensa, e dura allo stesso tempo, servirà elevare le proprie prestazioni diventando impenetrabili in difesa, ma soprattutto cinici in attacco.

La Slovenia ha messo insieme sin qui 3 punti, ottenuti contro la Cechia e col ko maturato contro la Slovacchia, sempre all’overtime. I numeri difensivi rispetto agli azzurri sono simili: 24 i gol incassati dagli sloveni, 23 quelli della formazione di Jukka Jalonen. A far la differenza però è stato il fatturato in avanti: 8 gol per la Slovenia, solo 4 per l’Italia.

Serviranno determinazione, concretezza e linee pronte a rischiare il tutto per tutto in ogni momento della gara dovendo anche pensare al fatto che tanto dell’equilibrio si potrebbe spezzare nelle situazioni di powerplay. Una prova nei quali tutti i secondi e i minuti di gara saranno importanti per emergere con la vittoria e poter festeggiare un traguardo importante.