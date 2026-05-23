Hockey ghiaccio: la Lettonia batte gli USA ai Mondiali. Pesante successo della Danimarca, super Norvegia

Il quart’ultimo giorno della fase a gironi dei Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio è ufficialmente andato in archivio in Svizzera, dove fra Pool A e Pool B si sono giocate ben 6 partite, equamente divise fra un gruppo e l’altro.

Gruppo A

Successo importante per la Lettonia che batte 4-2 gli USA, in una partita dove ai baltici “bastano” 22 tiri in porta per avere la meglio degli americani, che chiudono con 47 conclusioni nello specchio. Nei primi due periodi è botta e risposta sull’asse Egle-Tkachuk, poi i lettoni salgono in cattedra negli ultimi venti minuti: Smirnovs e Vilmanis (doppietta per quest’ultimo) mandano al tappeto i campioni olimpici che incassano un nuovo ko.

Vittoria larghissima della Svizzera: i padroni di casa si impongono addirittura 9-0 sull’Ungheria. Rossocrociati esagerati: tripletta iniziale di Josi, poi entrano nel tabellino Meier, Malgin, Thurkauf, Andrighetto, ancora Malgin e Knak a chiudere i conti.

Largo anche il 6-2 con cui la Germania regola l’Austria: tedeschi costretti a inseguire all’inizio (primo periodo 0-0), poi capaci di pareggiare con Reichel e di mettere la freccia grazie a Samanski. Con il vantaggio in mano, a quel punto la Germania diventa incontenibile: Reichel sale di colpi e piazza la tripletta che spacca la gara e consegna agli uomini di Harold Kreis un altro successo iridato.

Classifica Girone A dopo 6 giornate: Svizzera 18, Finlandia 15*, Austria 9*, Germania 7, Lettonia 6*, USA 5*, Ungheria 3*, Gran Bretagna 0*

Girone B

In ottica salvezza pesa eccome il 4-0 della Danimarca sulla Slovenia: nordici praticamente perfetti in una gara che ha visto andare a segno, dopo i primi venti minuti di estremo equilibrio, Blichfeld e Russell nel secondo segmento di match e nuovamente Russell e in sequenza Aagaard nel terzo tempo.

Pomeriggio e serata con due vittorie analoghe nel punteggio: il 3-2 della Cechia nel derby con la Slovacchia, deciso dalla zampata di Cervenka a meno di otto minuti dalla fine, e il 2-3 della Norvegia sulla Svezia, con il colpo di stecca di Salsten a indirizzare verso i norvegesi una sfida clamorosa.

Classifica Girone B dopo 6 giornate: Canada 14*, Cechia 13*, Slovacchia 11*, Norvegia 10*, Svezia 9, Danimarca 3*, Slovenia 3, ITALIA 0*