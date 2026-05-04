Hockey ghiaccio, i convocati per le ultime due amichevoli con la Gran Bretagna: una aggiunta e due uscite

Dopo la vittoria e la sconfitta nelle amichevoli sostenute in Gran Bretagna, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha fatto ritorno in patria per preparare la rivincita contro i rivali d’oltremanica, questa volta a Varese il 10 e il 12 maggio; il tutto sempre in preparazione ai Mondiali di Top Division 2026, che si terranno in Svizzera a fine maggio.

A tal proposito, lo staff tecnico del Blue Team – guidato da Jukka Jalonen – ha aggiornato la lista dei convocati per sostenere i prossimi match. Tutte le modifiche riguardano il reparto avanzato: un ingresso e due uscite dai disponibili.

Della lista dei selezionabili farà parte Ivan Deluca, il 28enne del Val Pusteria che ha un’esperienza decennale in nazionale, mentre ad essere stati tagliati sono Filippo Rigoni e Julius Ramoser, rispettivamente classe 2003 e classe 2002, che per il momento non faranno parte del gruppo. Di seguito l’elenco completo dei convocati per le partite contro la Gran Bretagna che si giocheranno all’ Acinque Ice Arena domenica 10 maggio alle 16.30 e martedì 12 maggio alle 19.50.

PORTIERI

Davide Fadani (Kloten/Svizzera)

Colin Furlong (Rittner Buam)

Jacob Smith (Angers Ducs/Francia)

DIFENSORI

Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Svizzera)

Carmine Buono (HC Gherdeina)

Dylan Di Perna (HC Bolzano)

Gregorio Gios (HC Asiago)

Gabriel Nitz (HC Bressanone)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)

Luca Zanatta (Val Pusteria)

ATTACCANTI

Matthew Bradley (HC Bolzano)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)

Ivan Deluca (Val Pusteria)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Mikael Frycklund (Val Pusteria)

Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera)

Daniel Mantenuto (HC Bolzano)

Matthias Mantinger (Val Pusteria)

Bryce Misley (HC Bolzano)

Nicholas Porco (HC Asiago)

Tommy Purdeller (Val Pusteria)

Nick Saracino (Val Pusteria)

Davide Schiavone (HC Gherdeina)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Svizzera)

Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)